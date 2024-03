Se ’La cucina è la cura dei Medici’

Di Caterina de’ Medici (1519-1589), come di molte altre dame e sovrane rinascimentali, si è detto di tutto: superstiziosa, assetata di potere, avida. Pronipote del Magnifico Lorenzo, figlia di quell’altro Lorenzo per pochi anni duca di Urbino cui Machiavelli dedica inutilmente il "Principe", Caterina nel 1533 giunse in Francia (aveva appena quattordici anni) per sposare Enrico II di Valois, nel pieno delle guerre di religione che dilaniavano quel regno, di cui sarà regina, poi reggente, poi regina madre. Ma ciò che qui interessa è se sia vera la leggenda secondo cui avrebbe fortemente influenzato la cucina francese, e quindi europea, grazie al suo seguito di cuochi e pasticceri italiani, imponendo altresì certe "buone maniere" a tavola. Ne parla mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 17,00 nel Salone ristorante dell’I.p.s.a.a.r. "Santa Marta" di Pesaro Giuseppe Portanova, noto chef del "Portanova Ristorante" di Urbino, in una conversazione intitolata appunto "La cucina è la cura dei Medici".