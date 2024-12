"Se la cultura è in mano ad apprendisti stregoni dell’intrattenimento"

Su invito di un caro amico impegnato da tempo con passione e competenza nella valorizzazione del suo piccolo centro collinare – Candelara – due sere prima di Natale sono entrato per la prima volta nella suggestiva pieve all’ingresso del centro abitato che ospitava una mostra di paramenti ecclesiastici per assistere ad una riflessione a più voci sul tema della salvaguardia delle chiese rurali e dei patrimonio liturgico nascosto spesso negli angoli più improbabili dell’edificio.

Non sono un grande frequentatore di chiese per cui l’impatto con una cultura religiosa di tipo devozionale – quella ancora tipica di alcune realtà rurali spesso isolate, magistralmente descritta dal normalista Adriano Prosperi in uno dei suoi ultimi volumi –, pur avendo anch’io vissuto da ragazzo quel tipo di realtà, poteva risultarmi un po’ ostico e di difficile comprensione.

In realtà mi sono trovato di fronte a un intelligente progetto di valorizzazione di un edificio di culto un po’ troppo dimenticato, all’avvio di una relazione virtuosa con chi in altre realtà – Fossombrone – sta curando concretamente progetti simili e ad una riflessione meditata sulle relazioni che si instauravano nell’Alto Medioevo tra località anche lontane tra loro attraverso i percorsi e i significati dei pellegrinaggi che attraversavano la via Francigena.

Finalmente un po’ di cultura autentica in questo 2024! E la conferma di come, in questa banale, presunta, capitale fosse bastato poco per dare un senso compiuto all’anno che sta morendo: sarebbe bastato semplicemente mettere in relazione tra loro beni culturali omogenei all’interno di un progetto culturale di valorizzazione su scala provinciale – altroché “la natura della cultura” e la capitale nei 50 comuni! – presidiato da un vero comitato scientifico alla larga da improvvisati apprendisti stregoni.

A Fossombrone sono regolari le visite guidate in tante chiesette sperdute che, parola del relatore, restano in vita per la cura delle piccole comunità di riferimento.

Era troppo impegnativo e faticoso, invece di investire risorse su inutili “episodi di intrattenimento” molto costosi di cui non resterà nulla, pensare per tempo a progetti condivisi con l’intera provincia (dal costo assai più contenuto) che, oltre a mettere in rete (come oggi si usa dire) beni culturali laici e religiosi dispersi sul territorio, avessero definito un unico grande progetto di valorizzazione di biblioteche e archivi, di musei e teatri, di gallerie d’arte e siti archeologici dentro la cornice dei paesaggi segnati dalle architetture delle numerose fortificazioni militari di Francesco di Giorgio Martini (do you remember un certo Paolo Volponi e la sua proposta di legge per Urbino-Montefeltro?) che segnano la storia dell’antico ducato, e non solo?

Forse pensare una cosa simile era un’impresa proibitiva solo per i nostri simpatici giullari di corte.

Ex assessore