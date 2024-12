Se la musica diventa ’disegnata’. Rachele e Baronciani al Sanzio

La cantante dei Baustelle e i disegni di Alessandro Baronciani. Domani sera al Teatro Sanzio di Urbino appuntamento con la rassegna musicale regionale Klang, altri suoni per un concerto "disegnato" che nasce dalle canzoni di Rachele Bastreghi (foto). "Un concerto intimistico e trascinante - si legge nelle note di sala - per voce, piano ed elettronica dove Rachele Bastreghi e Mario Conte suoneranno dal vivo mentre Alessandro Baronciani disegnerà in diretta". Lo spettacolo immagina un giorno nella vita di una ragazza che ha, finalmente, una "stanza tutta sua", un posto dove rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo mondo possibile dopo il tramonto. Quello che sarà proposto ad Urbino è uno spettacolo che segue il successo dei concerti disegnati con Colapesce e il concerto a fumetti di "Quando tutto diventò blu" insieme a Corrado Nuccini, Ilariuni dei Gomma e Her Skin. Alessandro Baronciani torna sul palco insieme a Rachele Bastreghi (cantante dei Baustelle) in uno spettacolo inedito creato sulle suggestioni derivanti dall’ascolto del suo ultimo disco solista Psychodonna. Un concerto mai visto prima suonato e disegnato dal vivo insieme al musicista e produttore Mario Conte. Musicista, chanteuse e anima femminile dei Baustelle, Rachele Bastreghi è una delle icone più riconosciute e ammalianti della scena pop-rock italiana. Con i Baustelle (insieme a Francesco Bianconi e Claudio Brasini) Rachele ha pubblicato tra il 2000 e il 2023 nove album di studio, una colonna sonora e un disco live.

c. s.