Se la musica va in ’Apnea’ Pesaro al Tg Uno

C’è qualcuno a cui non basta una vita di concerti, collaborazioni e dischi per vedersi protagonista di un servizio sul principale telegiornale della prima rete pubblica nazionale. E invece è quanto successo qualche tempo fa per un caso fortuito (o forse no), agli Apnea, la pop- rock band pesarese che aveva da qualche giorno pubblicato il suo nuovo singolo "Adrenalina". Un brano nato sotto lockdown, in piena pandemia, e proprio per questo finito al centro dell’attenzione di qualche redattore degli spettacoli del Tg1 che al gruppo pesarese ha deciso di riservare un bel servizio.

Alessandro Guarandelli, cantante e portavoce del gruppo, lo conferma: "Non sapevo nulla di questo pezzo andato in onda sul telegiornale. Mi ha chiamato mia mamma – racconta – dicendomi, guarda che tu e il tuo gruppo siete sul Tg1: potevi almeno avvertirmi! Insomma era quasi infastidita per il fatto che non l’avevo avvisata. Ma io come gli altri ragazzi della band non sapevamo nulla. Nemmeno il nostro agente". La curiosità del telegiornale nazionale è finita su questo nuovo singolo che parla della rivalsa dell’arte e della musica dopo il lungo periodo di Covid. "La cosa che ci fa davvero piacere – dice ancora Guarandelli - è come abbiano capito, pur senza interpellarci l’essenza stessa del brano; quella difficoltà a reagire e ad esprimersi, dopo due anni di dubbi. Noi abbiamo cercato di farlo attraverso la musica, l’unico modo per cercare di rompere quella sorta di campana di vetro, di gabbia nella quale eravamo finiti tutti per. Insomma attraverso l’arte abbiamo trovato il modo per sentirci di nuovo vivi. E’ indubbio che quel servizio andato in onda ci ha fatto molto piacere anche se siamo stati presi totalmente di sorpresa. La cosa bella è che noi non campiamo di musica. Abbiamo un lavoro, ragazze, mogli e figli. Non siamo più dei ragazzini, insomma. Eppure, tutto questo, ci ha reso molto orgogliosi, ci ha fatto capire che stiamo facendo qualcosa di bello e che le nostre parole effettivamente raccontano qualcosa, un percorso e una storia. Ma la nostra vita continua normalmente. Anzi. Paradossalmente nonostante questa botta di notorietà, riscontriamo le stesse difficoltà a suonare dalle nostre parti. Abbiamo fatto sempre una gran fatica a suonare a Pesaro. Eppure la band aveva avuto già modo di farsi notare. Il percorso della band parte nel 2019 con il primo Ep di 6 tracce "Private confidenze. Da allora ad oggi gli Apnea hanno raccolto consensi e successi: dalla vittoria nel 2020 della 32esima edizione di Rock Targato Italia, con l’inserimento del loro brano "Poco prima di dormire" nella relativa compilation, alle finali, all’Ariston, di Sanremo Rock. La band pesarese, originaria di Montelabbate, è nata nel gennaio del 2018. Cinque esperienze musicali diverse hanno dato vita a un nuovo progetto che ha permesso ad Alessandro Guarandelli (voce), Francesco Antonelli (basso), Luca Magrini (chitarra), Andrea Molinari (batteriacori) e Marco Molinari (chitarracori) di trovare un nuovo modo di raccontare il loro vissuto.

Claudio Salvi