Se l’Africa chiama: "Aiutare i bimbi di strada. Questo è il viaggio che vi cambia la vita"

Tutti gli anni il mal d’Africa ne ‘frega’ qualcuno. Ancora non lo sanno ma lì in mezzo ai tanti studenti di vari istituti delle superiori invitati ad ascoltare cos’è lo Smiling Children Town, fra qualcuno che sbircia il cellulare o prepara l’interrogazione dell’ora dopo, quel racconto arriva sempre a toccare il cuore di qualche ragazzo. "Non è un viaggio per tutti, ma se volete farne uno che vi cambi la vita, allora scegliete questo. Se avrete il coraggio di uscire dai soliti clichè che uccidono i sogni, potrà modificare il vostro modo di pensare e di percepire il mondo". Lo dice Davide Scavolini, un educatore che lavora nelle scuole, anche lui stregato dalla magia dell’Etiopia, che ha visto coi suoi occhi, e da quel centro per i bambini di strada che Abbà Marcello inaugurò, ormai 15 anni fa a Soddo.

Ieri mattina l’auditorium di Palazzo Montani Antaldi ha ospitato il tradizionale incontro in cui Marco Signoretti, il fratello di Abbà Marcello, racconta il progetto insieme a Claudio Giavoli, presidente dell’associazione che lo sostiene. Le immagini del video dedicato alle opere che il sacerdote di Candelara ha costruito in quel territorio descrive più delle parole come funziona la vita da quelle parti, dove avere un tetto sopra la testa e il cibo per sfamarsi non è mai scontato.

"I viaggi per gli studenti sono cominciati nel 2009 grazie ad una proposta lanciata ai miei studenti dello Scientifico – ricorda Marco Signoretti, che al tempo era insegnante di religione – per sostenere il progetto che mio fratello stava iniziando a Soddo. Il centro dà istruzione, e quindi dignità, a tanti bambini che altrimenti vivrebbero per strada, cercando qualcosa da mettere sotto i denti. Il primo viaggio servì per inaugurare l’aula studio pagata dalle donazioni dei pesaresi, al ritorno i ragazzi scrissero delle lettere così belle che pubblicammo un libro e quel viaggio diventò una bella abitudine per centinaia di ragazzi. Presto organizzeremo qualcosa anche con gli studenti universitari che desiderano fare un mese di volontariato laggiù".

E di cose da fare ce ne sono tante, come ricorda Giavoli: "Dobbiamo pensare a garantire la continuità al centro per i bambini, che oggi ne ospita 140, perché Marcello ha 80 anni e non è eterno. Possiamo aiutare con le adozioni a distanza, con 250 euro si mantiene un bambino per un anno. Poi c’è una scuola superiore in costruzione per garantire gli studi a chi ha le qualità per arrivare all’università. Vorremmo anche ampliare il laboratorio di panetteria, che oggi serve solo il centro, per aprire punti vendita in città e garantire lavoro a tanti ragazzi". Durante la mattinata sono intervenuti il sindaco Andrea Biancani e l’arcivescovo Sandro Salvucci. "So cos’è il mal d’Africa – ha detto l’arcivescovo – 15 anni sono stato in Burundi a fare una esperienza indimenticabile. A marzo andrò in Etiopia per toccare con mano questa realtà". Il sindaco elogia "un progetto che, oltre che per gli abitanti di Soddo, è importante per la nostra città".