"Se le tribune non saranno pronte a settembre l’assessore Paolini si dovrà dimettere"

"Se non riuscirà a sistemare le tribune dello stadio entro settembre, l’assessore Paolini si dimetta". I Consiglieri comunali del gruppo Fermignano Rinasce, insieme agli esponenti di Fratelli d’Italia fermignanesi, si uniscono nel denunciare i ritardi nella ristrutturazione delle tribune dello Stadio Comunale: "I lavori di rifacimento delle tribune, in condizioni pietose come gli spogliatoi segnalati ormai da tempo, sarebbero potuti e dovuti partire già a giugno, in modo che lo stadio fosse pronto ad ospitare il pubblico da settembre 2025. Il consigliere regionale Giorgio Cancellieri infatti da novembre 2024 ha provveduto a far assegnare al Comune di Fermignano 50mila euro dall’assestamento di bilancio della Regione, specificamente per la riqualificazione delle tribune. Con ogni probabilità, senza un cronoprogramma estivo definito per tempo, l’opera prenderà forma a stagione calcistica già avviata. Va considerato inoltre che il campionato d’Eccellenza, appena conquistato dalla US Fermignanese, richiamerà una notevole quantità di spettatori da tutte le Marche, per assistere a partite che si prospettano accattivanti. Privare la Fermignanese di un tale pubblico per più giornate di campionato significa, oltre a ritardare la possibilità di assistere alle partite da parte di cittadini e tifosi, arrecare un danno economico alla società e rischiare di metterne a repentaglio la sua stessa sopravvivenza. Ma all’Amministrazione questo evidentemente non interessa, così come non si è mai preoccupata di dare risposte alle esigenze che società e tifosi esprimono da anni in particolare sulle problematiche strutturali dello stadio. Abbiamo evidenziato proprio la settimana scorsa lo stato indecente in cui versano gli spogliatoi, a tal proposito. Roba da terzo mondo. In tutto ciò, dov’è l’assessore allo sport? Cos’ha fatto fino ad ora? È facile per la Paolini venire a festeggiare insieme a Feduzi la promozione della squadra in Eccellenza, guadagnata nonostante tutte le difficoltà sopra espresse (che peraltro sono solo una piccola parte) senza aver mosso un dito per agevolare un’attività sportiva che accoglie centinaia di ragazzi tutto l’anno". Chiude l’opposizione: "Lo preannunciamo da ora: se la tribuna dello stadio non sarà pronta per la prima giornata di campionato, chiederemo in Consiglio le dimissioni dell’Assessore Paolini. Quindi si dia da fare. Faccia il lavoro che non ha svolto in questi anni".