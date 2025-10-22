Se n’è andato re Eligio Palazzetti. Morto pochi giorni dopo la sua Iaia ’Costruì’ la svolta della città

Era su un letto dell’ospedale Santa Croce di Fano quando il figlio Marco andò a comunicargli che la figlia Iaia era morta. Ed Eligio Palazzetti rispose: "Caro Marco si nasce e si muore". Poi una pausa: "E’ morta la Iaia allora è tempo che muoia anch’io". Due settimane è restato in vita Eligio Palazzetti perché ieri notte, dopo due giorni di incoscienza, s’è spento a Galantara. Non aveva potuto partecipare al funerale della figlia in Duomo. Quella figlia che ha incrociato all’ospedale, lui diretto verso Fano e lei che imboccava la sala di rianimazione. Quella figlia che l’aveva in casa e che lo curava tutti i giorni, lo vestiva e lo accudiva. Aveva 92 anni Eligio Palazzetti. Un uomo che ha segnato la vita della città sotto il profilo sociale, sportivo ed economico. Per oltre trent’anni. Terminata l’era dell’oro prendeva la macchina e se ne andava nel grande piazzale in fondo a strada Tra i Due Porti. Sportello aperto, una gamba fuori. Leggeva, lui appassionato di filosofia, e guardava davanti verso quell’opera che lo aveva reso ricco: le torri di Baia Flaminia. Perché quella fu la svolta, fine anni Sessanta, della sua carriera da imprenditore. Era arrivato da Cagli giovanissimo. Aveva studiato all’istituto per geometri. Viveva nelle case popolari di viale Gorizia. Poi la partenza in Lambretta per cercare lavoro per la sua nascente impresa.

Una scalata al successo vertiginosa: perché nei decenni si susseguirono sotto la sua regia una serie di grandi interventi: l’edificazione dell’ex Montedison dove ora ci sono palazzine e tutto il grande blocco del supermercato della Coop. La grande stecca del Lungofoglia, quindi il centro direzionale Benelli: uno degli interventi più difficili, sotto il profilo finanziario, con il costo del denaro al 20 %. Quindi operazioni immobiliari a Perugia, a Senigallia ed anche nella collina delle discoteche alle spalle di Riccione e a Fano con la Montanari Navigazione.

Viveva in viale Trieste e poi aveva un’altra villa in viale della Repubblica accanto all’ex Ariston dove c’erano gli uffici e dove c’era tutto il suo stato maggiore a partire dalla moglie Maria che curava le vendite e la figlia Claudia, Iaia per tutti, laureata in architettura. Poi aveva la proprietà anche dell’ex hotel Palace. Ma la vita di Palazzetti è stata legata a doppio mandato allo sport.

Perché nel 1973 entra con alcuni amici e prende il comando della Vuelle. Erano i tempi di poveri ma belli e lui trasformò la squadra in quella che poi diventò una macchina vincente. Mollò gli imprenditori del consorzio Max Mobili che ai tempi davano 36 milioni di vecchie lire per aprire il sodalizio con Valter Scavolini che arrivò mettendo 60 milioni sul tavolo. La grande scalata con una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia: l’ingaggio di Ario Costa, Domenico Zampolini e Walter Magnifico. Il cemento dove poi poggiarono gli scudetti. Operazioni che che divideva finanziariamente con Scavolini. Con lui scoppiò basket city e Pesaro fini sotto i riflettori. Ironico, esplosivo, simpatico era ricercato dai giornalisti anche per i suoi ingaggi di americani ‘problematici’ come Joe Pace ex vincitore con Washington nel titolo Nba e trovato ‘imbambolato‘ all’alba, dentro un’auto alle porte di Urbino. Una vicenda che fece arrivare a Pesaro un giornalista inviato dal Washington Post. Ad un cronista che gli rimproverava di essersi contraddetto rispetto a quanto dichiarato la settimana prima, Palazzetti rispondeva: "E’ cambiata la verità".

Un ‘re’ Eligio Palazzetti e faceva una vita da re: dalle serata all’ex bar Ariston dove pagava per tutti, alle feste ‘favolose’ stile Hollywood nella sua villa di Montechiaro. Aveva due yacht al porto di 24 metri, uno era un motopesca, ed è stato anche presidente del Club Nautico dove manteneva la presidenza onoraria. Tra le sue incursioni nello sport anche la presidenza della Vis Pesaro nella stagione 90-91 e 91-92

"Quando muore un uomo così, che io adoravo, non bisogna piangere ma brindare. Con lui se ne va una Pesaro che non tornerà più. Soprattutto mio zio era un uomo di grande generosità, eccezionale, un uomo che ho amato follemente", commenta la nipote Maria Adele Tamino. I funerali di Eligio Palazzetti si terranno domani, giovedì, alle 15 alla chiesa del Porto. La salma verrà tumulata al cimitero di Cagli accanto ai genitori.

m. g.