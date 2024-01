Se n’è andato Tino Tombari. Lunedì un addio con rito civile

Se n’è andato Tino Tombari (foto), che ha avuto un malore fatale il giorno dell’Epifania ed è spirato ieri notte. Aveva compiuto 78 anni. Tino Tombari era dipendente della Provincia, poi passato alla dipendenza della Usl di Fano, quando le competenze sono state trasferite dalla Provincia alle Usl. Tino Tombari è stato sempre impegnato politicamente come iscritto al Pci nella sua città.

Nella sua carriera amministrativa brillano i dieci anni di presidente della Circoscrizione Santa Maria della Fabbrecce e Cattabrighe. Successivamente è stato eletto in consiglio comunale, dove ha passato altri dieci anni sugli scranni del consiglio. Non solo. In precedenza, dall’anno 1986, Tino Tombari aveva fatto parte anche del comitato di gestione della Usl di Pesaro per un quinquennio. Si tratta di un persoanggio che è stato sempre molto popolare, disponibile, attento ai suoi compiti istituzionali. Svolti in particolare nella sanità con dedizione e sensibilità. Tino Tombari lascia la moglie Cristina, i figli Federica, Alessandro e Roberto. I funerali si svolgeranno lunedì mattina 15 gennaio alle 11.30 con rito civile alla camera mortuaria di Muraglia. Un addio civile che è comune con una gran parte della generazione politica degli Settanta-Ottanta. Quando il Pci era un grande partito per davvero. Non l’attuale Pd.