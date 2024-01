"Se rifarei quel placcaggio?. Certo, io mi metto sempre dalla parte della giustizia"

Gianalberto Mochi Zamperoli, lei ha placcato senza paura un pusher in fuga con 5 chili di droga nella borsa. Qui a Pesaro, dopo quel placcaggio, qualcuno la chiama l’"eroe dello Zanzibar", ora il Carlino la candida a "Cittadino dell’anno": che effetto le fa?

"Oddio, pensavo che dopo il placcaggio finisse tutto lì.... Per me quella era la normalità, mi è successo di tutto nella vita... Se tutti facessero come me, in certi casi, l’Italia funzionerebbe molto meglio".

Che vuol dire "mi è successo di tutto"?

"Ai Parioli anche da piccolo, uno zingaro mi ha puntato il coltello alla gola, per 10 euro"

E com’è finita?

"Cazzotto in bocca e sono scappato"

Lei si allena, per la difesa personale?

"Ho sempre fatto arti marziali, mio papà è quarto Dan di judo"

Ma quel placcaggio, lo rifarebbe?

"Se riesco a recuperare qualche soldo per il telefono rotto (e ride ndr) ... Ma certo, io mi metto in mezzo a prescindere, sempre dalla parte del giusto"

A proposito, il cellulare?

"La questura e la prefettura mi devono chiamare, il 10 vado a chiedere, nel frattempo ho l’iPhone della mia fidanzata"

E’ poi tornato alla Zanzibar, gli amici cosa le hanno detto?

"Ci vado l’11, a fare l’aperitivo con papà. Gli amici? Tra quei 4 o 5 che ho, qualcuno mi ha dato del matto. Anche papà del resto, mi dice che il mio cervello a tratti mi si spegne..."

Ha saputo degli sviluppi giudiziari, il pusher è già ai domiciliari...

"Sì me l’hanno detto, anche se per me dovevano buttare le chiavi".

Ma se a qualcun altro capita di vedere cosa ha visto lei, cosa consiglia?

"Sempre stando attenti alla propria incolumità, va da sé, mai voltarsi dall’altra parte, altrimenti andremo a rotoloni più di quanto già andiamo. L’onestà ripaga sempre. Nella vita mi è sempre tornato tutto indietro, del bene che ho fatto".

Ricci, il sindaco, l’ha lodata per il gesto, l’ha poi risentito?

"Sono passato, ma era sabato, e non c’era. Mi ha anche chiamato un dirigente della questura, a me non interessa più di tanto, se mi chiamano comunque ci vado, ci mancherebbe",

Lei a 32 anni va controcorrente e se ne sta lontano dai social...

"Meglio così, almeno la mia fidanzata non è gelosa (e ride, ndr). Per me sono fuorvianti, pare che tutti sono pieni di soldi, ma la vita non è quella, ti rimbambiscono solo, io quando vado a mangiare, mangio, non faccio le foto ai piatti... E se vado alle Hawai, non faccio i post: la gente vive per far vedere che sta meglio degli altri, ma io sto benissimo di mio".

Spera di essere eletto?

"A Pesaro mi conoscono in tanti, non so, ma i miei 4 o 5 amici veri, lo so, non mi voteranno mai. La mia fidanzata sì..."

Alessandro Mazzanti