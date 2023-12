Se Talacchio si trasforma in ’Betlemme’

È stata presentata la 7^ edizione del Presepe Itinerante "Betlemme a Talacchio" (nella foto gli organizzatori), iniziativa che avrà inizio oggi con durata fino al 14 gennaio 2024. ""Betlemme a Talacchio", la cui 1^ edizione risale al 2016, - ha puntualizzato il parroco, don Richard - viene fatto dagli abitanti di Talacchio, Colbordolo e Montefabbri e nel corso degli anni dalle 10 figure iniziali si è giunti agli attuali 300 personaggi raffiguranti persone e animali a grandezza naturale che vengono realizzati artigianalmente con materiali riciclati. I volti dei manufatti sono in stoffa, gli animali sono costruiti in maniera realistica e mettono in evidenza il lavoro, l’impegno e le doti artistiche e artigianali dei creatori delle opere. Il presepe si estende lungo tutto il Paese e da quest’anno "Betlemme a Talacchio" è entrato a far parte anche del Circuito "Il Natale che Non Ti Aspetti". L’iniziativa, patrocinata dall’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado è sostenuta, come gli anni precedenti, dall’Amministrazione comunale di Vallefoglia e da questa edizione si avvale anche della collaborazione della Pro Loco di Montecchio che durante il suo svolgimento proporrà la degustazione di castagne, vin brulè, piadina e polenta. L’8, il 9 e il 10 dicembre verranno anche proposti dei mercatini natalizi, mentre nella giornata del 26 dicembre alcune postazioni prenderanno vita rappresentando alcuni antichi mestieri dove i visitatori potranno interagire con essi. Il 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania, i parrocchiani vestiranno abiti tipici e accompagneranno i Re Magi in chiesa dove ad accoglierli ci sarà la Sacra Famiglia e si svolgerà una funzione religiosa. Al termine ci sarà un intrattenimento con musica, balli tradizionali e momenti conviviali ed una lotteria con ricchi premi. "L’iniziativa "Betlemme a Talacchio" dal 2021 è gemellata con il "Presepe dei Ciliegi" di Baronissi nel Salernitano.

l.d.