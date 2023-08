"Se un cane può prendere il bus, un cittadino può andare in piazza?"

Non poteva non generare qualche battuta la notizia pubblicata dalle nostre colonne l’altroieri, relativa a un cane che ha preso un autobus per spostarsi in autonomia nel territorio. Ieri ci è arrivato un messaggio da un lettore.

* * *

Carlo Carlino,

simpatica la notizia del cane che può prendere l’autobus per recarsi dove ritiene. Una notizia che fa sognare. Anche io posso sognare di poter prendere il bus “come un cane“, per recarmi in piazza, visto il caldo e la difficoltà di parcheggiare al Mercatale. Anzi, “non posso“ perché dalle sei del pomeriggio circa il bus non passa più in piazza. Dove sarà? Porta a spasso i cani?

Un lettore ultra 70enne, Urbino