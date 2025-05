"Se una società fa gli utili è ben amministrata"

Sulle recenti polemiche che hanno visto contrapposti il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e quelli dell’entroterra riguardo a come viene gestita Marche Multiservizi ("Troppo Pesaro-centrica", dicono per esempio Nicolò Pierini, sindaco di Piandimeleto, e Enrico Rossi, segretario provinciale della Lega, mentre più di recente il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha invitato al dialogo tra i due capoluoghi e l’entroterra sollecitando un incontro a tal fine tra primi cittadini), il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni (foto a lato) ha un’opinione estremamente pragmatica.

Sentiamola: "Guardi – dice il primo cittadino – giudicare gli altri è anche troppo facile, ma quando ci sono in ballo milioni di euro bisognerebbe andarci cauti. A me non interessa nemmeno chi polemizza con chi. Il mio punto di vista è che se una società fa utili, se quindi è bene amministrata, allora non c’è critica che tenga. È quando la gestione scricchiola che allora comincia il fuggi-fuggi generale, con tutti che si affrettano a vendere le quote, tra l’altro sono cose che abbiamo già visto".

Dicono che Biancani sia un tantino ruvido nei suoi atteggiamenti… "Lo conosciamo tutti Biancani, va preso com’è. Ma ribadisco, qui non si tratta di giudicare le persone, lungi da me, o anche di disquisire di politica. C’è una chiara suddivisione di quote, dentro MMS: è chiaro che Pesaro, che ha il 25 per cento, non possa che pesare di più dei Comuni più piccoli, che purtroppo portano solo uno zero virgola. Dopodiché ripeto il concetto, che per me è abbastanza scontato: finché una società fa utili a me va bene così. Chi dice il contrario temo faccia solo demagogia, ed è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Direi che queste polemiche, che tra l’altro non ho potuto seguire a fondo, lascino abbastanza il tempo che trovano. Se un socio ha le quote per decidere e soprattutto se porta a casa buoni risultati, credo non ci sia niente che gli si possa obiettare. È la mia modesta opinione da imprenditore".

a. bia.