Sebastiano e Anna Maria, 70 anni uniti. Un matrimonio alle 4 del mattino

Ci sono molti traguardi che possono essere raggiunti per la prima volta nella vita: il primo lavoro, la prima macchina, il primo lungo viaggio. Ma cosa dire del primo amore? Quello "non si scorda mai", specialmente se ci si è sposati da 70 anni, proprio come Sebastiano Falconi e Anna Maria Marchi, che oggi festeggiano le loro nozze di titanio. Rispettivamente di 92 e 87 anni, questa coppia si conosce dal 1954, ma ancora, ad ogni sguardo e ad ogni bacio, è come se fosse la prima volta.

A raccontare la loro storia è Tiziana, la figlia: "Entrambi abitavano a Sassocorvaro, ma mia mamma stava da una parte mentre mio babbo nel lato opposto della città – racconta –. Si sono conosciuti nel mese di gennaio, mentre erano in giro per il paese. Si può dire che sia stato un colpo di fulmine, perché mio padre subito le ha chiesto di andare a vivere da lui e dalla sua famiglia. Prima ancora del matrimonio. Tanto che per far capire alla madre, cioè a mia nonna, che c’era anche Anna Maria in casa, mio padre lasciò le scarpe di lei fuori dalla camera da letto. Il mese dopo, il 27 febbraio 1954, i miei genitori si sposarono. Ma non avevano soldi e non volevano far spendere ai loro genitori. Di conseguenza si ingegnarono e dissero al prete che di lì a poco sarebbero dovuti partire in viaggio di nozze, anche se così non era. Il parroco così li sposò quel 27 febbraio alle 4 di mattina, con due testimoni, cioè due contadini che stavano andando nei campi, presi letteralmente dalla strada. Fu una cosa molto improvvisata, ma loro erano felici e a mia nonna paterna bastava questo, perché poi li accolse in casa a braccia aperte".

Da lì è cominciata la loro vita matrimoniale: si sono trasferiti a Borgo Santa Maria, dove vivono tutt’ora, nel 1960 è nata Tiziana, la loro unica figlia, e poi hanno visto la nascita dei nipoti e dei pronipoti. Insomma, queste nozze di titanio se le sono proprio meritate: "Ora fanno i nonni, anzi bisnonni, a tempo pieno – conclude Tiziana –. Viziano molto i miei quattro nipoti, i quali hanno 14, 13, 10 e 10 anni, dandogli sempre i 5 euro per il gelato, oppure regalandogli i cioccolatini. Ammetto che la loro non è stata una vita facile, mio padre ha vissuto appieno il periodo della guerra, mentre mia mamma, fortunatamente, se lo ricorda poco. Poi la povertà dovuta alla fine del conflitto. Insomma, ne hanno viste tante, ma alla fine sono qui e il 3 marzo ci ritroveremo nella chiesa di Borgo Santa Maria per festeggiare assieme questo momento. Ovviamente, chiunque abbia avuto modo di conoscerli è invitato". Una bellissima vita matrimoniale, con un traguardo più che difficile da raggiungere. Perciò, anche dalla redazione del Resto del Carlino, tanti auguri di buon anniversario.

Alessio Zaffini