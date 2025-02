Seccardini: "Bene così, non era facile"

L’Atletico Ascoli torna dalla trasferta di L’Aquila, contro la seconda forza del campionato, con un ottimo punto. Mister Seccardini non nasconde la soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi: "Non era scontato, è motivo d’orgoglio per noi uscire ancora imbattuti contro una squadra forte come L’Aquila. Ci prendiamo un punto che muove la classifica dopo un periodo non facile e che ci dà autostima e coraggio. Venivamo da buone prestazioni che però non avevano portato i punti che meritavamo. Voglio dire grazie alla società, allo staff e ai ragazzi che non hanno mai mollato mentalmente anche contro una squadra forte come L’Aquila. Difensivamente, contro un attacco importante, abbiamo fatto molto bene. Il pareggio credo sia giusto, nessuna squadra si è risparmiata. Una sfida tattica e strategica, voglio complimentarmi con lo staff atletico che ha recuperato Pompei ed altri effettivi".