"Secchiano e Acquaviva, strade a rischio"

Le frazioni di di Secchiano e Acquaviva? Un pericolo stradale. Il capo di minoranza "Fare Comune", Alberto Mazzacchera, lancia un appello per le strade Provinciali che attraversano le frazioni di Secchiano ed Acquaviva: "La frazione storica di Secchiano, nel Comune di Cagli, è attraversata dalla strada provinciale SP 29 che corre proprio davanti alla chiesa parrocchiale. – afferma Mazzacchera –. Qui gli edifici storici creano una strettoia inevitabile che rappresenta un rischio costante per i pedoni. Nonostante il limite di velocità a 30 km orari e i tre attraversamenti rialzati già realizzati, il problema rimane irrisolto: gli automobilisti e i tanti motociclisti continuano a transitare a velocità sostenuta, senza garantire la minima sicurezza per i residenti".

La questione è stata sollevata con la recente interpellanza presentata in Consiglio comunale proprio dal Capogruppo di Fare Comune, Alberto Mazzacchera, che ha richiamato non solo la necessità di interventi immediati a Secchiano, ma anche la situazione di Acquaviva, dove la SP 42 è interessata da traffico intenso, anche di mezzi pesanti. "Qui lo sviluppo della cosiddetta Cittadella dello sport – continua Alberto Mazzacchera – renderà ancora più urgente la realizzazione di parcheggi, marciapiedi e attraversamenti pedonali adeguatamente segnalati. Per Secchiano si potrebbero adottare soluzioni similari a quelle già esistenti in molti altri comuni italiani. Sulla scorta di tali esempi la proposta più efficace potrebbe essere proprio l’installazione di un semaforo intelligente a chiamata (con controllo elettronico delle infrazioni) per regolare un senso unico alternato nel tratto più stretto, in modo da rallentare i veicoli e restituire sicurezza ai pedoni. A questo si dovrebbe aggiungere, ove tecnicamente possibile, la creazione di marciapiedi oppure di un percorso pedonale protetto. Inoltre a ridosso della strada provinciale è fattibile la realizzazione di una piazzetta, finalmente per favorire la socializzazione, in parte da utilizzare a parcheggio. Dunque un parcheggio non grande, come già chiesto dalla consigliera Silvia Serafini di Fare Comune, perché diversamente rischierebbe di attirare ancor più bagnanti nel tratto di fiume sotto Secchiano che gli abitanti curano amorevolmente, cosa che purtroppo non fanno molti frequentatori saltuari. Per Secchiano serve uno studio di fattibilità e un cronoprogramma di interventi concreti, condivisi con i cittadini della frazione e con il contributo di tutte le forze politiche".

Mario Carnali