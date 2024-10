Seconda categoria Recupero al Ca’ Gallo. Villa Ceccolini a tutta

Il campionato di Seconda categoria ha consumato quattro giornate e la classifica comincia a delinearsi. Un campionato questo caratterizzato dai tanti derby in programma in ogni fine settimana.

Nel girone A nell’ultimo weekend si è registrato (come la settimana prima) solo un pareggio. Delle sette vittorie ben cinque sono arrivate da chi giocava in casa. Due le squadre che in tre gare hanno raccolto il massimo (4 vittorie su 4 partite): il Sassocorvaro e il Macerata Feltria, non ha ancora smosso la classifica la Santangiolese (zero punti). Sabato è arrivata la prima vittoria del Ca Gallo (bissata poi nel recupero di mercoledì con la Vadese). Primo successo stagionale anche per il Cantiano. La difesa del Sassocorvaro ha subito dopo 314 minuti il primo gol stagionale. Quattro le squadre che non hanno mai perso. Il recupero della partita di mercoledì pomeriggio tra Vadese- Ca’ Gallo è stata vinta dagli ospiti (1-2). Per il Ca Gallo di mister Vecchietti sono andati in gol nel primo tempo Guidi e Giangolini mentre per la Vadese ha accorciato le distanze nella ripresa con Gadji favorito da un rimpallo di un difensore. In classifica generale i giallorossi di Sant’Angelo in Vado rimangono a 3 punti mentre il Ca Gallo sale a quota 6. I bomber del girone A. Con 4 reti realizzate in quattro partite Alberto Saltarelli dell’Olimpia Macerata Feltria guida la speciale classifica dei bomber; dietro con 3 reti a testa Luca Gianotti dell’Avis Sassocorvaro e Alessio Brugnettini della Vigor San Sisto.

Mercato. I biancoazzurri del Carpegna hanno ingaggiato l’ex Olympia Macerata Feltria Amdy Ndiaye. Il difensore è già a disposizione di mister Guerra. Il Carpegna fino a questo momento ha conquistato solo 1 punto. Nel girone B si sono registrate 4 vittorie equamente divise tra chi giocava in casa e chi fuori (anche qui come la precedente giornata). 20 i gol realizzati. In questo raggruppamento non ci sono squadre a punteggio pieno, guida la classifica con 10 punti il Villa Ceccolini, a meno 2 il Cuccurano e il Della Rovere. Ancora al palo, cioè senza punti la Fv Adriatico: Ha incamerato sabato il primo punto della stagione la Marottese Arcobaleno. Prima sconfitta del nuovo campionato per lo Ies Santa Veneranda (sconfitta casalinga contro l’Atletico Urbinelli 0-2). Prima vittoria stagionale dl Gradara. L’Arzilla dopo le prime due sconfitte ha raccolto nelle ultime 2 gare 4 punti. Le difese più ermetiche sono quelle del Villa Ceccolini e del Della Rovere (solo 2 i gol subiti). Non hanno mai perso 5 squadre (Villa Ceccolini, Cuccurano, Della Rovere, Marotta Mondolfo, Fortuna Fano). I bomber del girone B. Il bomber più prolifico finora è Luca Ambrogiani dell’Atletico Urbinelli che è stato in grado di realizzare 5 reti. Vice cannonieri con 3 reti a testa: Luigi Bellucci del Villa Ceccolini, Nicolò Rossi del Real Mombaroccio e Lorenzo Lucciarini della Hellas Pesaro Seguono con 2 gol ciascuno ben 16 calciatori.

La squadra della settimana (A e B): 1)Saltarelli (Durantina Santa Cecilia), 2)Silvestrini (Vis Canavaccio), 3)Galanti (Arzilla), 4)Bertini (Tavoleto), 5)Mazzoli (Urbinelli) , 6) Montanari (Marottese Arcobaleno), 7) Tonelli (Gradara Calcio), 8)Turchi (Sassocorvaro), 9)Petrucci (Tavoleto), 10)Federici (Casinina),11)Brundu (Cantiano). All. Cottini (Olympia Macerata Feltria). Arbitro Giorgiani di Pesaro (Ies Santa Venerda- Urbinelli).

Nella foto: Carpegna con il diesse Matteo Ruggeri presenta l’ultimo arrivato: il difensore Amdy Ndiaye (ex Macerata Feltria)

Amedeo Pisciolini