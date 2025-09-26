Seconda Un girone A sul filo dell’equilibrio

Nell’ultimo weekend è partito anche il campionato di Seconda categoria.

Il girone A ha fatto registrare ben 7 vittorie (4 esterne) e 1 pareggio. Il commento. " È ancora presto per avere indicazioni sul campionato che abbiamo iniziato ad affrontare- osserva il mister dell’Apecchio Francesco Cantarini che domenica ha battuto la Vigor San Sisto- ma dai risultati di questa prima giornata emerge l’immagine di un girone molto equilibrato, dove ogni partita sarà una battaglia e sarà fondamentale dare sempre il massimo per portare a casa punti preziosi. Per quanto ci riguarda abbiamo iniziato bene il campionato con una vittoria importante contro il San Sisto, una squadra esperta e ben organizzata, che sicuramente sarà tra le protagoniste di questo girone. È stata una partita equilibrata, nella quale i ragazzi hanno mostrato compattezza e grande spirito di squadra. Sono quindi soddisfatto soprattutto per l’atteggiamento avuto nei momenti chiave della partita. Stiamo attraversando, tra l’altro, un momento molto difficile perché abbiamo una rosa corta, complici anche alcuni infortuni. L’ultimo, quello di Salciccia nella partita di Coppa contro la Cagliese. A lui vanno i miei più cari auguri per un completo recupero ed un pronto rientro in campo". Pari e patta, a reti inviolate, tra Carpegna e Vadese. "Questa prima giornata – dice il trainer del Carpegna Giuseppe Sarti- conferma anche se non c’era bisogno che sarà un campionato difficile, battagliero e di alto livello come non se ne vedevano da anni in questa categoria. Ogni giornata riserverà delle sorprese e sarà difficile fare pronostici: In questo primo weekend spiccano le vittorie in trasferta del Santa Cecilia e del Casinina, su campi davvero difficili".

I marcatori della prima giornata. 14 le reti, una a testa, realizzate tra sabato e domenica. In gol Fall e Magnoni (Apecchio),Diego Sanchini e Alessandro Pasini (Ca Gallo), Diego Bernardini (Cagliese), Matteo Sensoli (Casinina),Orgest Mamoci (Santangiolese), Giacomo Chiarucci e Alessandro Sebastianelli (Le Pole), Samuele Marcucci e Walid Chaqroun (Santa Cecilia), Lorenzo Scarselli e Emilio Cimarelli (Vis Canavaccio), Alberto Girolametti (Isola di Fano).

Girone B. Anche qui ci sono state 7 vittorie e un pareggio. Cinque i successi delle viaggianti, tra queste fa spicco l’1-3 del Cuccurano sugli ‘orange’ dello Ies Santa Veneranda. Tre le doppiette e 13 gol singoli per un bottino di 19 reti.

I marcatori. 2 reti: Matteo Damiani (Cuccurano), Ayoub Aboulkhir (Real Metauro), Marco Carboni (Trecastelli). 1 rete: Nicolò Modesti (Tavernelle),Nicola Tanfani (S. Orso Fano), Davide Fattori e Andrea Bianco (Gradara ), Samuele Sterrantino (Cuccurano), Marco Sartini (J.S.Veneranda),Edoardo Bossoletti (Real Metauro), Leonardo Girometti (Villa Ceccolini), Klaudio Shqefanaku (Senigallia C.), Edoardo Cecchetti e Luca Grossi (Trecastelli).

Amedeo Pisciolini