La seconda vita del parlamentare: “Meglio vivere nella casa nel bosco”

Pesaro, 3 gennaio 2024 – Dai ritmi frenetici della politica ai tempi inesorabili della natura, dai rumorosi seggi del Parlamento e del consiglio regionale delle Marche al silenzio del bosco, a due passi dalla Gola del Furlo, a 450 metri d’altezza, nelle colline tra Acqualagna, Cagli e Pergola. L’ex parlamentare ed ex consigliere regionale della Lega, Roberto Zaffini, racconta nel libro "Siamo qui nella casetta nel bosco" (Brè edizioni) i suoi "otto anni fuori dal mondo" tra "destino, paura, stupore e quiete".

Zaffini, come mai questa scelta di andare, letteralmente, ‘fuori dal mondo’?

"Dopo una vita affogata dai contatti umani e da stress, ho deciso di dare un taglio netto. Totale".

E la politica? Mai pensato a un ritorno?

"No, nessun ritorno alla politica, anche perché non c’è nessun partito che mi meriti".

I capitoli che declinano il racconto di ‘Siamo qui nella casetta nel bosco’, sono ‘destino, paura, stupore e quiete’. Ma qual è stata la scintilla che ha cambiato il suo destino?

"Inizialmente, si è trattato di una scelta di vita dettata da motivi economici più che dal ‘molliamo tutto e andiamo a vivere in campagna’. Una scelta che, nel corso degli anni, si è tradotta nella voglia di non abbandonare più quella natura così coinvolgente".

In città non torna mai?

"Sì, ma tutte le volte che lo faccio a un certo punto ho voglia di rientrare nella mia casetta nel bosco".

Lei suggerirebbe ad altri di fare la sua stessa esperienza?

"Certo, questo libro non è solo l’occasione per raccontare la mia esperienza singolare, ma vuole essere anche uno stimolo perché altri possano fare la mia stessa scelta di vita. Mi rivolgo alle giovani coppie ma anche alle persone più adulte, che hanno figli ormai grandi, e che magari trascorrono il loro tempo nei bar o come spettatori dei cantieri senza che nessuno di loro prenda mai in considerazione una scelta di vita alternativa".

Cosa le ha insegnato, invece, la natura?

"La natura, con i suoi colori, i suoi profumi e i suoi tramonti, ti commuove e ti riserva continue sorprese. Ti dà anche la pace spirituale perché ti mette in contatto con te stesso e con Dio, perché ci si interroga sulla propria esistenza e sul senso della vita".

Ci saranno anche degli inconvenienti, però

"Certo, la vita nel bosco è anche l’imprevisto dell’incontro con la vipera sul muretto di casa, con lo scorpione nel letto o con l’ululato, a meno di trecento metri da casa, di un branco di sei lupi in una notte di luna piena. Ma pensiamo anche all’acqua potabile che arriva solo da una sorgente perenne e delle nevicate frequenti ed abbondanti".

Per voi il lockdown durante la pandemia sarà stato una passeggiata.

"Io e la mia compagna siano stati dei ‘privilegiati’. Per noi infatti la vita ha continuato a scorrere come sempre. Passeggiate nel bosco, pranzo nel giardino....".

Lei è nato al Pincio: una bella differenza.

"Una casa in mezzo al bosco è una tana, un rifugio, un grembo caldo ed affettuoso. Abituarsi è difficile ma ne vale veramente la pena perché il Paradiso – così ho concluso il mio libro – qui è più vicino".

"Siamo qui nella casetta nel bosco" si può acquistare su Amazon e a breve pure nelle librerie.