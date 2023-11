"Sede della Provincia da alienare. Sicuri che qualcuno la comprerà?"

Vincoli della Sovrintendenza impediscono di demolire e rifare ex novo l’edificio, oggi sede della Provincia, una volta che lo stabile, garantito da un cambio di destinazione d’uso, sarà alienato. Inoltre l’immobile, realizzato negli anni’60, necessita di interventi corposi per l’adeguamento alle attuali normative. Da qui le perplessità dei consiglieri del centro destra che in commissione consiliare, in vista della prossima assise di domani, durante la quale verrà discussa la variante urbanistica voluta dalla Provincia per il cambio di destinazione d’uso, hanno agitato l’incubo di un fantasma: "Visti i vincoli e visti i costi obbligati per la messa a norma, siamo sicuri che lo stabile in via Gramsci troverà acquirenti? – hanno sottolineato i consiglieri Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro), Michele Redaelli e Giovanni Dallasta (Gruppo Misto), Dario Andreolli e Andrea Marchionni (Lega) hanno espresso le loro perplessità - anche per conto dei colleghi Gambini (Prima c’è Pesaro), Totaro e Rossi (Lega) e Malandrino (Fratelli d’Italia) –. Non è che avremo un altro complesso abbandonato in centro storico, come è avvenuto ad oggi con l’ex Bramante?. Siamo molto perplessi sui tempi e sull’iter. Dopo la discussione in commissione urbanistica a cui ha preso parte il presidente Giuseppe Paolini, abbiamo capito che si rischia un Bramante bis se non si vincola il trasferimento della Provincia ad un piano reale e condiviso di valorizzazione dell’attuale sede. Chiediamo di evitare un salto nel buio. Paolini ha manifestato la volontà di accelerare il trasferimento della Provincia nella exsede di Banca d’Italia, senza però offrire alcuna garanzia sul futuro dell’attuale stabile". Paolini, in commissione ha rassicurato riguardo l’interesse in città per l’acquisto dell’immobile. s.v.r.