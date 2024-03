Sede di prestigio per il Rotary Club. Aperte le porte di Palazzo Viviani

Il Rotary Club Urbino ha finalmente una sua sede stabile e prestigiosa all’interno di Palazzo Viviani che in via Cesare Battisti ospita l’Accademia Raffaello e dove visse Antonio Viviani detto “Il Sordo“, tra i migliori allievi di Federico Barocci. L’inaugurazione ha coronato una giornata ricca di incontri e coordinata al meglio dal presidente Tiziano Busca. Dapprima la grande partecipazione al convegno “Dalla Terra alla Terra. La cultura biologica per salvare l’ambiente, generare salute, dare valore al lavoro“ che ha visto intervenire il sindaco Maurizio Gambini, il magnifico rettore di Uniurb Giorgio Calcagnini e il presidente della Provincia Giuseppe Paolini. Cuore della giornata la tavola rotonda con Giovanni Girolomoni della Cooperativa Agricola Girolomoni, Massimo Fiorani di Prometeo, Manuel de Marco per il Consorzio Terra Bio, Ferruccio Giovanetti del Gruppo Atena, Marianna Bruscoli della Tenuta Santi Giacomo e Filippo e Tonino Pencarelli, docente di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Urbino. Dopo di loro, gli interventi dello chef Giuseppe Portanova, di Giuliana Carletti del Circolo Culturale Pieve di Gaifa, di Alberto Falasconi per la ceramica di Laboratorio Pesaro e infine della dottoressa Rita Emili che ha raccontato l’esperienza di Movis e dell’importanza dei cibi naturali nella salute e nella prevenzione delle malattie.

Le conclusioni di Tiziano Busca e di Aldo Angelico hanno fatto sintesi degli interventi e dell’impegno costante del Rotary nel mantenere una società informata, coesa e partecipe. Poi, dopo il pranzo presso la Cucina di Taty curato dallo chef Roberto Dormicchi, l’inaugurazione della sede con la prima firma sul registro dei visitatori posta da parte del Governatore Angelico.

Per Tiziano Busca "è stata una giornata straordinaria, con aziende importanti del nostro territorio che hanno gettato una luce di ottimismo sul futuro del food quale elemento di distinzione e di crescita economica e occupazionale per il nostro territorio. Degna conclusione di giornata poter inaugurare la sede del Rotary Club Urbino in uno dei più antichi e prestigiosi palazzi della città, ricco di storia e di bellezza e che non vediamo l’ora di aprire ai cittadini per incontri e occasioni di cultura e socialità, nella miglior tradizione del Rotary. A giugno – conclude Tiziano Busca – terminerò il mio mandato e sono felice di poter lasciare questo testimone al prossimo Presidente".

Tiziano Mancini