Sede operativa energetica chiusa. L’attacco di sindacati e M5S

La chiusura della sede operativa di E-Distribuzione S.p.A. di Macerata Feltria, società del gruppo Enel, arriva in Consiglio regionale grazie a una interrogazione a risposta urgente di Marta Ruggeri, capogruppo M5S in Regione. "Porterò questa questione nel Consiglio di martedì perchè rappresenta un altro colpo per l’intero territorio del Montefeltro -spiega la Ruggeri- in quanto priva le aree interne di un presidio fondamentale per la gestione delle emergenze legate alla fornitura di energia elettrica. Attualmente, in caso di guasti, i tecnici di E-Distribuzione devono fare riferimento al magazzino di Canavaccio di Urbino, distante circa 60 km e raggiungibile solo attraverso un percorso di strade urbane, con tempi medi di percorrenza superiori all’ora. Tale distanza rischia di compromettere la tempestività degli interventi. Poichè E-Distribuzione opera in regime di concessione statale, che impone precisi obblighi di servizio pubblico, e che la Società è controllata da Enel, con questo atto sollecito il Presidente della Regione Marche di attivarsi presso Enel, anche per il tramite del Governo, per chiedere il ripristino della sede operativa di E-Distribuzione nel territorio del Montefeltro, segnalando che l’Unione Montana Montefeltro ha già manifestato la propria disponibilità a mettere gratis un locale per ospitare nuovamente una sede operativa.". Anche i sindacati (FIlctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil) esprimono preoccupazione: "L’azienda -scrivono- ha iniziato dal 2019 a ridurre il personale e a prospettare la chiusura di nuclei distaccati, individuando in primis quello di Macerata Feltria, adducendo come motivazione la mancanza di personale operativo. Questa strategia sta svilendo il territorio e disattendendo gli impegni formalmente dichiarati alle organizzazioni sindacali. Oltre all’abbandono di questo presidio, Enel ha drasticamente ridotto il numero degli operativi che fuori dall’orario di lavoro presidiano ed intervengono in caso di guasti. Nel 2006 c’erano 8 operativi; dal 2022 i reperibili a disposizione sono 5. Agli amministratori locali consigliamo di vigilare attentamente anche sugli investimenti che Enel sta effettuando su quei territori, che a nostro avviso sono insufficienti e i soldi spesi male".

Andrea Angelini