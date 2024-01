Sedicenne condannato per rapina. Coltello in mano, aggredì benzinaio

Ha appena 16 anni, ed è stato appena condannato a 3 anni, sei mesi e 10 giorni di reclusione per rapina aggravata ad un benzinaio. Il protagonista è già noto alla giustizia dall’età di dodici anni per reati di vario tipo con la baby gang di Piazza Redi. Ma non si è fermato lì. Ha continuato su quella strada, tanto che nel luglio scorso ha deciso di alzare il tiro rapinando il benzinaio della stazione Ip di Cattabrighe, in strada della Romagna. Il 16enne, insieme ad un complice maggiorenne, arrivò al distributore armato di coltello. Aveva il casco in testa. E’ sceso dallo scooter (rubato) guidato dal complice, ha estratto il coltello puntandolo al benzinaio intimandogli di consegnare i soldi in cassa, circa 500 euro. Poi la fuga dopo aver ferito ad un fianco il benzinaio di 61 anni che poi verrà medicato in ospedale con prognosi di 7 giorni. Da quel momento, la squadra mobile ha cercato di dare un nome agli autori della rapina anche grazie alle varie telecamere che ci sono nella zona. E ci sono riusciti in fretta, accertando che il capo tredicenne della baby gang di piazza Redi aveva allargato il suo interesse anche alle rapine ai distributori di benzina. Il giovanissimo rapinatore è stato arrestato e l’altro il tribunale dei minorenni di Ancona lo ha condannato (era difeso dall’avvocato Marco Defendini) ad oltre tre anni di reclusione per aver materialmente portato a compimento la rapina oltre che per aver utilizzato un coltello con cui ha ferito il benzinaio.

Le indagini della squadra mobile sono andate a colpo sicuro perché lo hanno riconosciuto dalle prime immagini registrate dalle telecamere del distributore. Disse al tempo il benzinaio: "Mi piombano da dietro", raccontò il benzinaio 61enne, che gestisce da anni quella pompa di benzina – chi guidava lo scooter non ha detto una parola, l’altro è sceso, mi ha ferito col coltello, e mi ha urlato ’soldi, soldi,

soldi’". Il sedicenne s’avventa sull’incasso di 500 euro, arraffa le banconote, risale sul motorino ta e fugge via col complice. Che risulterà essere un maggiorenne, già noto alla giustizia. Per lui il processo è in corso avanti al tribunale di Pesaro.

ro.da.