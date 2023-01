Sedicenni insegnano il digitale agli over 65

Tutor sedicenni per gli over 65. Al via il progetto di alfabetizzazione digitale con gli studenti del liceo scientifico Torelli (36 alunni delle classi terze) che per due ore alla settimana insegneranno agli anziani di quattro circoli cittadini Sassonia, Fontanelle (Fano 2), Madonna Ponte (Baia Metauro) e Cicogna (Bellocchi), come scaricare App, come accedere ai servizi on line della Pubblica amministrazione (Spid e Cei) o come partecipare ad un incontro su zoom. Gli anziani impareranno dai ragazzi a usare i dispositivi informatici e a difendersi dalle minacce più diffuse. "L’iniziativa fa parte – spiega l’assessore al Welfare di Comunità, Dimitri Tinti – del progetto Old but Gold che il Comune ha avviato da più di tre anni in collaborazione con la Pro Loco, per promuovere e valorizzare il ruolo delle persone anziane nella vita sociale, migliorandone il benessere fisico e mentale".

"Dopo la sperimentazione fanese – ha aggiunto la dirigente dell’Ambito sociale 6 Roberta Galdenzi – ci allargheremo sul territorio, in particolare a Pergola (dove c’è la succursale del Torelli)". L’avvio delle lezioni sarà preceduto da un momento formativo impartito agli studenti dalla docente di Informatica e Animatore digitale, Silvia Guida.

Il progetto è stato elaborato dall’Ambito sociale 6-Servizio sociale di Fano e dalle professoresse Guida e Amalia De Leo, quest’ultima collaboratore del dirigente scolastico, Raffaele Balzano, e referente dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento dell’istituto. "Sono certo – afferma poi il dirigente Raffaele Balzano – che l’attività sarà molto formativa e istruttiva per i nostri ragazzi che con il loro impegno potranno offrire un tangibile contributo alla comunità locale, con quel senso civico che ogni giorno ci sforziamo di far maturare in ognuno di loro".

an. mar.