Sedie e ombrelloni, tutto da ricomprare La rabbia dei titolari: "Erano meglio questi"

di Alessandro Mazzanti Si fa presto a dire "sedie grigio scuro e ombrelloni rosso bordò". In centro, dei locali che hanno uno spazio all’aperto, li hanno in pochi. Eppure servono perché i titolari devono adeguare i loro arredi a quanto stabilito dal Comune di Pesaro nel regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Per questo gli agenti della polizia locale stanno passando nelle varie attività – ad esempio venerdì scorso in via San Francesco – per dire che entro aprile i titolari devono adeguare i loro locali, appunto con un arredamento che preveda, per gli esterni, quei colori. Il che ovviamente vuol dire dover spendere soldi (anche se poi c’è uno sgravio fiscale) per comprare le sedie e gli ombrelloni da mettere al posto di quelli che hanno adesso ma che non vanno bene. Proprio in via San Francesco c’è la "Baghetta quality food" di Giacomo Casalboni, 50anni, di Pesaro. Che davanti alle sue sedie rosse, verdi e gialle, dice: "Le sedie? Vero, devo cambiare colore. Pensavo di portarle a fare la sabbiatura, almeno le rivernicio senza ricomprarle, e le faccio diventare grigio scuro come mi si richiede. Un agente della polizia locale è già venuto a dirmi che mi...