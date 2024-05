Seduta consiliare per il rendiconto. C’è un avanzo di oltre 19 milioni

Un atto che ricalca un modo di operare prudenziale, ma fatto di grandi investimenti. Così Maurizio Gambini ha definito il rendiconto comunale per il 2023, l’ultimo della sua seconda legislatura da sindaco, approvato martedì in Consiglio comunale, seppur con voto contrario del Pd, in quanto "diretta emanazione delle scelte politiche dell’amministrazione".

Nella giornata dei saluti – non ci saranno altre sedute fino alle elezioni, se non per atti urgenti –, in cui il presidente Massimiliano Sirotti ha ringraziato tutti i consiglieri, Giuseppina Maffei ha presentato un atto che parla di conti in regola e di un "netto miglioramento, rispetto al 2019, in merito ai parametri che indicano il rischio, per il Comune, di entrare in crisi finanziaria. Il risultato di amministrazione è un avanzo di 19,1 milioni di euro, suddivisi in 11,15 milioni di fondi accantonati, 6.54 milioni di fondi vincolati, 33mila euro di fondi per investimenti e 1.3 milioni di avanzo libero. Nei fondi accantonati rientrano i 10.4 milioni del fondo crediti dubbia esigibilità, una cifra che fa capire come abbiamo lavorato in maniera cautelativa".

Ornella Valentini, responsabile del Settore economico finanziario, ha definito "positivo" il rendiconto, anche come risultato d’amministrazione, "che va comunque spacchettato, perché abbiamo un fondo crediti dubbia esigibilità molto alto: abbiamo buone capacità di riscossione, ma sarebbe bene riscuotere molto di più. Tuttavia, restando su queste cifre possiamo avere un bilancio più tranquillo. Una parte importante è rappresentata dal Pnrr, che richiede un controllo più attento". Poi è toccato a Gambini, che ha sottolineato come si sia "cercato il più possibile di investire e non abbiamo mai incontrato problemi nel reperire le risorse necessarie. Quelle che lasciamo per gli investimenti coprono interventi su tutto il territorio. Giusto questa settimana abbiamo acquistato il terreno della piazza di Torre San Tommaso e il capannone per la Protezione civile, in zona Sasso. Ottenere un rendiconto del genere, nonostante gli investimenti fatti, è un risultato enorme. Ringrazio Uffici, Giunta e consiglieri, di maggioranza e di minoranza". Infine la replica del Pd, con Davide Balducci e Carolina Borgiani che hanno ringraziato a propria volta tutti e spiegato il voto contrario: "Non è per gli aspetti tecnici, ma un voto di merito, per il metodo delle scelte. Sottolineiamo l’importante cifra che troviamo negli accantonamenti, che risulta in crescita. Ci sarà occasione per approfondire il tema e valutare di ridurla. Un ringraziamento specifico a Ornella Valentini per la chiarezza con cui ha sempre esposto i conti: dalle sue parole, ci sembra che la sfida vera per i prossimi anni sarà quella del Pnrr e della rendicontazione".

Nicola Petricca