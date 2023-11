Segnaletica nuova di zecca. Vallefoglia investe risorse nella sicurezza stradale

Una nuova segnaletica orizzontale sulle strade di Vallefoglia. "Sono terminati i lavori sulle strade comunali e statali del nostro territorio – annunciano il sindaco Palmiro Ucchielli e l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Angelo Ghiselli -. La settimana scorsa la Ecotraffic srl di Mantova ha concluso gli interventi di nuova segnaletica sulle strade interessate dagli ultimi lavori di asfaltatura, per una spesa di 33.519,74 euro interamente finanziati con i nostri mezzi di bilancio". Nuove strisce di mezzaria, di corsia, passaggi pedonali, frecce direzionali, zebrature e parcheggi hanno riguardato tutte le frazioni del Comune, in particolare Montecchio, Sant’Angelo in Lizzola, Colbordolo, Talacchio e Morciola quest’anno maggiormente interessate dal progetto di rifacimento dei manti stradali. "In tale occasione - -prosegue il sindaco - sono stati realizzati anche nuovi parcheggi, ad esempio davanti alla Casa della Salute di Montecchio sono stati opportunamente segnati tre nuovi posteggi, uno per le soste di emergenza, uno per le donne in dolce attesa e le neo mamme ed un altro ancora per le persone diversamente abili". Anche ANAS e Provincia hanno fatto la loro parte. "Ringrazio vivamente per la collaborazione, la celerità e la precisione con cui hanno effettuato i lavori, garantendo così maggiore sicurezza a tutti gli utenti stradali".