Sei grattacieli eolici sul paesaggio dei duchi

di Andrea Angelini

Sei torri alte 200 metri, come un grattacielo di 70 piani, sono pronte a spuntare alle spalle del Sasso Simone e Simoncello, andando a rovinare uno dei panorami più unici e riconoscibili del centro Italia. I tempi per le osservazioni al progetto, e per evitare le eliche, sono ormai strettissimi. L’impianto avrà una potenza di 30 megawatt e, anche se nascerà in territorio toscano sul monte Petralta, i suoi effetti toccano anche il territorio marchigiano. Il progetto, infatti, interessa direttamente i comuni Carpegna, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace e i toscani Sestino e Badia Tedalda ma anche tutti i comuni del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello che si ritroverebbero, di fatto, sotto l’ombra delle pale.

Le torri eoliche ovviamente cambierebbero lo skyline di tutto l’entroterra e c’è già chi lo ha definito "un’offesa al paesaggio del Montefeltro", come il Comitato in difesa del paesaggio del Montefeltro che si è recentemente costituito e che sta cercando di informare dalla sua pagina Facebook. Il progetto sembra essere arrivato sui tavoli delle amministrazioni coinvolte soltanto nel dicembre scorso ma già a maggio il Carlino aveva sollevato la questione. "Questo progetto, proposto dalla società norvegese Fred Olsen Renewables Italy srl è una vergogna – dicono i membri del Comitato –. Probabilmente non è nota a tutti la la vera portata dell’intervento che andrà a alterare il paesaggio del Montefeltro con un fortissimo impatto ambientale e visivo. Si costruirà una gigantesca cortina di metallo e cemento a ridosso del parco, a meno di 100 metri di distanza dall’area protetta e dalla Rete Natura 2000 che tutela la biodiversità. Inoltre la posa della linea elettrica prevede scavi in profondità a Carpegna, Mercatello e Borgo Pace".

Su un progetto di tale impatto però ha regnato il silenzio fino ad oggi, con la scadenza dei tempi utili per le osservazioni prevista per domani (10 aprile): "Il progetto è assoggettato alle procedure di VIA del Ministero – continua il Comitato –. È necessario, ma i tempi sono strettissimi, informare il territorio e sollecitare le istituzioni ad intervenire. Perchè nessun ente e amministrazione ne ha parlato? Perchè non sono stati fatti incontri pubblici per informare la popolazione?".

C’è poi la questione legata al ruolo fondamentale che potrebbe avere il Parco interregionale, dove però sono scaduti i mandati del Consiglio direttivo e della Presidenza: "Chiediamo alla Regione Marche, che detiene la quota di partecipazione più alta, di valutare una proroga fino alle prossime elezioni amministrative di giugno", spiega il Comitato contro l’impianto megaeolico.

"Non è possibile – continuano – far mancare il pieno supporto di un ente come il Parco. L’interesse pubblico ci chiede di agire unanimemente presentando magari un documento condiviso. Dopo giugno, quando oltretutto ci saranno nuovi eletti, allora sarà giusto procedere con la dovuta calma a un rinnovo del Consiglio direttivo e della Presidenza dell’ente, anche per garantire la democratica alternanza".