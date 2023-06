Sei mesi di lavori in piazza Marcolini

Da parcheggio a piazza. Partita ieri mattina la riqualificazione di piazza Marcolini, che durerà sei mesi. Saranno realizzate nuove sedute, una pavimentazione in arenaria e l’illuminazione con effetto scenografico. Previste tre aree verdi per i 5 lecci rimasti dei 9 esistenti. Ci sarà posto per la fontana che si trovava ai giardini Amiani (dove ora c’è Vangi) con la stele realizzata negli anni ‘50 da Tullio Zicari, Giuseppe Monaldi e Arturo Bacchiocchi. Il restauro è stato curato dagli studenti del liceo artistico. Costo 600mila euro (500mila Pnrr, 100mila Comune).