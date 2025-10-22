Sei milioni di euro per il carcere. Inaugurato il braccio di levante

Inaugurato il ristrutturato braccio di levante della Casa di reclusione di Fossombrone. L’intervento ha portato alla realizzazione di 54 nuove celle per un totale di 55 posti, frutto di un investimento di 6 milioni di euro. Alla cerimonia hanno preso parte il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, l’onorevole Antonio Baldelli, la senatrice Elena Leonardi, il sindaco Massimo Berloni e il vescovo Andrea Andreozzi, insieme alla direttrice Daniela Minelli e ad autorità civili e militari.

"Abbiamo appena inaugurato il braccio di levante della Casa di reclusione di Fossombrone dopo una profonda ristrutturazione che ha permesso la creazione di nuove celle – ha spiegato l’onorevole marchigiano di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli –. È un risultato concreto che rafforza il nostro impegno per la sicurezza". Baldelli ha aggiunto che l’ampliamento, "dedicato alla detenzione di massima sicurezza, rappresenta un passo importante per le Marche e per l’intero sistema penitenziario".

Soddisfazione è stata espressa anche dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che ha definito Fossombrone "una struttura che si presta perfettamente alla gestione dei detenuti di alta sicurezza, capace di contenere soggetti ad altissima pericolosità sociale. Si tratta di un istituto che riesce a non essere in sofferenza nonostante anche qui si riscontri la carenza di organico, per fortuna non è in sovraffollamento carcerario".

Nel corso dell’inaugurazione, Baldelli ha voluto ringraziare la direttrice Daniela Minelli. A chiudere la giornata, l’intervento di Nicandro Silvestri, segretario regionale del Sappe, che ha evidenziato i risultati raggiunti: "Grazie all’interessamento, al lavoro e all’attenzione del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e dell’onorevole Baldelli, con l’inaugurazione della nuova ala detentiva, l’assegnazione dall’inizio dell’anno di 28 unità di polizia penitenziaria, educatori, contabili, un direttore, un dirigente e un funzionario, e con la programmazione di interventi di ristrutturazione della caserma agenti, hanno trovato soluzione problematiche che da anni affliggevano la struttura penitenziaria di Fossombrone".

Valerio Paganelli