Sei milioni di euro per asfaltare le strade e fare manutenzione a scuole e strutture

L’assessore Andrea Nobili ha presentato la variazione di bilancio che sarà votata in consiglio il 28 aprile e che destina oltre 4 milioni di euro dei sei milioni di avanzo agli investimenti. In realtà il provvedimento dovrebbe servire finalmente ad asfaltare le massacrate strade cittadine. Avendo destinato due milioni di euro di avanzo proprio agli asfalti. Aggiungendovi poi anche il milione di euro di mutuo già concordato con Cassa Depositi e Prestiti, la giunta comunale lancia la campagna estiva contro le strade dissestate.

L’atto complessivo che sarà portato in consiglio sblocca ulteriori, importanti risorse per la città. "Sono quasi 6 milioni, a dimostrazione della gestione virtuosa del bilancio dell’ente – sottolinea Andrea Nobili – che assicura anche e soprattutto l’alta qualità ed efficienza dei servizi primari a cui è indirizzata la strategia del Comune. Nel contempo l’amministrazione è capace di investire ingenti somme per le strade, le manutenzioni e riqualificazioni, rendendo così più sicuro il territorio". La variazione di bilancio prevede 4 milioni di euro destinati agli investimenti: "Tra le voci più importanti, gli ulteriori 2,2milioni che mettiamo per la straordinaria manutenzione delle strade (asfaltature e marciapiedi) e quelle per la viabilità e opere di consolidamento delle carreggiate, la pulitura di fogne e fossi. Si aggiungono anche i 420 mila euro per la straordinaria manutenzione delle scuole del territorio, tra cui l’Alighieri e l’Anna Frank. Assicurate anche le cifre per il Bilancio partecipativo che premierà i Quartieri assegnando 208mila euro per la concretizzazione dei progetti da loro giudicati prioritari". Servizi educativi al centro dell’avanzo libero: "Più di 800mila euro per la gestione delle scuole dell’infanzia, dei nidi. Tra le voci più importanti anche i 500mila a sostegno della cultura e i 100mila euro per interventi straordinari di sostegno al reddito. Ancora una volta, la gestione efficiente della macchina amministrativa, ci permette di agire con tempestività, di avere risorse e di metterle subito a disposizione dei dei cittadini", conclude Nobili.

Rimane comunque prioritario l’intervento sulle asfaltature: "Faremo al più presto un appalto complessivo per sistemare le strade cittadine. Il Comune di Pesaro è solido e ha risorse di cassa importanti per la città".

