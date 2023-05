Sei pale eoliche in cima a Borgo Pace Progetto presentato al ministero

La società si chiama Rwe Renewables Italia srl ed è di Milano. Ha appena presentato un progetto al Ministero dell’Ambiente per installare almeno 6 pale eoliche sulle cime dell’Appennino tra Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Badia Tedalda e Sestino. Leggendo la breve nota sul sito ministeriale si vede che "l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico avrà una potenza complessiva di 39,6 MW, costituito da 6 aerogeneratori di potenza pari a 6,6 MW ciascuno". Niente altro. Guardando il sito della azienda si vede che ha realizzato 17 impianti in tutta Italia, soprattutto al sud e in Sardegna. Si legge come proposito: "L’ambizione è incrementare l’uso di energia da fonti rinnovabili in Italia, tramite l’introduzione di tecnologie innovative capaci di misurarsi con le sfide attuali relative alla sicurezza e accessibilità dell’energia e il cambiamento climatico".

Dice Romina Pierantoni, sindaco di Borgo Pace: "Io non ne so niente. Nessuno si è presentato in Comune per chiedere planimetrie o informazioni sulla zona interessata che, a quanto posso immaginare, confina con la provincia di Arezzo dove ci sono tanti itinerari turistici oltre ad un intenso passaggio di uccelli migratori di eccezionale valore. Quindi – continua il sindaco – mi aspetto che qualcuno di questa ditta si presenti e dica cosa intende fare nel nostro territorio. Noi ci siamo accorti di questo progetto guardando il sito del ministero dell’ambiente che ha pubblicato l’apertura della richiesta del via ambientale con tutto quello che comporterà. Aspettiamo di saperne di più ma leggendo a grandi linee le caratteristiche del progetto vorrebbero installare pale eoliche fino a 180 metri in cima ai nostri monti che si vedrebbero lontano per chilometri e chilometri. Alla conferenza di servizi che dovrà aprirsi per forza valuteremo il da farsi".

ro.da.