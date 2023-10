Sei pini d’Aleppo e domestici:: "Pericolosi, vanno abbattuti"

Non è il periodo migliore per i pini tutelati della nostra città. Il servizio verde urbano Aspes ha autorizzato l’abbattimento di un “pinus pinea“ in via Cremonini, 19. "Il pino è attualmente in buone condizioni vegetative, ma è radicato in una stretta aiuola, con tanto di evidente – scrivono gli esperti – sollevamento della soglia del cancello. Tutto ciò premesso esistono le condizioni per l’autorizzazione all’abbattimento". Altro pino a rischio si evidenzia nel giardino del condominio "Villa Cassa Edile" di via Nanterre, 4. "Si conferma la necessità di procedere – scrivono i tecnici del Servizio Verde Urbano Aspes – con urgenza all’abbattimento del pino domestico di via Nanterre, 4, che è radicato sul giardino condominiale, ai confini con la strada interquartieri. Vanno peraltro avvisati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area in attesa dell’abbattimento definitivo". Oltre ai due pini citati, l’Aspes ha previsto un sopralluogo lungo il viale principale di accesso al parco Miralfiore. Nel quale sono stati individuati 4 pini d’Aleppo: "Possono essere considerati pericolosi per la pubblica incolumità considerata l’eccessiva inclinazione per l’evidente malformazione". Le piante da abbattere sono state contrassegnate con il bollino rosso ed è stata concessa l’autorizzazione all’abbattimento. La somma complessiva dei tagli è per sei pini di diverse tipologie.