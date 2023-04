Sei psichiatri per il killer In ballo la sanità mentale

Saranno almeno 6 psichiatri ad esaminare le condizioni psichiche di Michael Alessandrini, il 30enne pesarese che ha ucciso con 15 coltellate il suo unico amico che aveva. Si chiamava Pierpaolo Panzieri ed aveva 27 anni. La procura ha chiesto di sottoporre l’omicida a perizia psichiatrica per le sue indiscutibili turbe che lo hanno portato a colpire a morte il suo amico dopo esser stato invitato a cena. "Me lo ha ordinato Javé" ha detto subito ai poliziotti romeni che lo hanno catturato mentre stava fuggendo per raggiungere l’Ucraina. Ed è quello che ha ripetuto ai giudici di Pesaro che lo hanno interrogato in carcere. Ha ripetuto che considerava la vittima un peccatore e così lo ha punito definendosi un "onesto criminale".

Di fronte poi ad una serie di considerazioni fatte ad alta voce senza logica né senso, completamente avulse dalla realtà, anche la procura si è resa conto di avere di fronte una persona altamente disturbata che deve essere sottoposta a perizia psichiatrca in modo da stabilire se può essere capace di intendere e volere e se è in grado pertanto di affrontare un processo. Per riuscire a stabilire tutto questo, la procura ha chiesto un incidente probatorio, in altre parole intende "anticipare" una parte del processo cristallizzando in questo momento un dato di fatto: la tenuta psichica di Alessandrini. Così il gip Marrone ha stabilito che martedì prossimo verrà conferito l’incarico ai periti. Due sono saranno di nomina del gip, altri due verranno incaricati dalla procura, uno dalla difesa e uno o due dalla parte civile. In pratica, sei o sette psichiatrici dovranno valutare se il 30enne Alessandrini deve essere considerato pazzo oppure no, e soprattutto se al momento dell’uccisione del suo amico ha agito con scaltrezza e determinazione con una sua capacità di discernimento, tanto da fuggire portandosi dietro anche il telefonino della vittima oltre al coltello utilizzato per uccidere. Non solo: è riuscito ad arrivare fino ad un’ora di treno dal confine con l’Ucraina dopo aver abbandonato l’auto del padre, una Clio, in Croazia perché rimasto senza benzina. Per avere poi una risposta dai vari psichiatri è probabile che occorra attendere un mese. Da quel responso, dipenderà il destino carcerario dell’assassino di un ragazzo che ha avuto l’unica colpa di invitare a cena il suo carnefice.