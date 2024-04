Sei su otto tanto per cominciare. Big match a Osteria Nuova

In prima categoria (girone A) oggi anticipano sei gare su otto. Quindici i punti ancora in palio da qui alla fine, abbastanza per chi deve centrare il proprio obiettivo e scorrendo la classifica c’è da dire che sono molte se non tutte, le squadre che hanno necessità di cogliere oggi il massimo del risultato.

Tra i match in programma in questo pomeriggio c’è Osteria Nuova- Lunano (foto), ovvero la quinta in classifica (e quarta nella griglia playoff) contro la capolista. Prima della sosta l’Osteria del presidente Luigi Cocchi aveva battuto in trasferta il Peglio mentre il Lunano aveva vinto contro l’Usav Pisaurum. Si gioca al Comunale di Osteria Nuova alle ore 16, arbitra Enrico Ciattini di Macerata.

Maior- Peglio. Qui si scende in campo al Comunale in Loc. Villanova di Montemaggiore alle ore 16, arbitra Marco Graziosi di Pesaro.

Pesaro Calcio- Nuova Real Metauro. Gli ospiti di mister Cipolla vorrebbero prendersi un bel risultato per rimanere in corsa per il vertice o per il miglior posto possibile in chiave playoff. Il Pesaro calcio è però formazione quadrata e che gioca un bel calcio. La partita si gioca al Supplementare ‘Benelli’ di Pesaro alle ore 14,30, arbitro Riccardo Morbelli di Fermo.

Real Altofoglia- Athletico Tavullia. Si gioca al Comunale di Belforte all’Isauro alle ore 16, arbitro Thomas De Florio di Pesaro.

Santa Veneranda- Falco Acqualagna. Si gioca nell’impianto di Santa Veneranda alle ore 16, arbitro Alessio Basili di Pesaro.

Usav Pisaurum – Mercatellese. Si scende in campo al Comunale della Vecchia Polveriera alle ore 16, arbitro Marco Rossetti di Ancona.

Domani si giocano le restanti due partite: Avis Montecalvo- San Costanzo, al Comunale di Borgo Massano alle ore 16. Vadese Calcio- Audax Calcio Piobbico, qui si gioca al ‘Ceccarini’ di Sant’Angelo in Vado alle ore 16. Un derby questo molto sentito ed è in pratica uno scontro diretto essendo le due squadre divise da un solo punto ed entrambe posizionate in zona playout.

am.pi.