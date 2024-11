“Sei tu che vali“. Lo spettacolo che emoziona

Dopo l’eccezione del 2023, fatta per consentire di terminare i lavori a Teatro Sanzio, “Sei tu che vali. Esibizioni di artisti particolarmente abili“, torna alla classica data del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, alle ore 21.

Campioni sportivi, danzatori, cantanti, cori, maestri della ceramica e non solo: la quinta edizione dell’evento organizzato dal Comune di Urbino si preannuncia ricca di qualità e sarà, come sempre, aperta a tutti, a ingresso libero. "L’accento va posto proprio sulla persona – spiega l’assessore Elisabetta Foschi –. Sei tu, persona, che vali, con le qualità che hai. Non sono loro ad avere capacità differenti, ma è l’ambiente che è intorno a creare condizioni diverse, il nostro compito è di cercare di adeguare tale ambiente, fisico e psicologico, rendendolo vivibile per tutti. Anche quest’anno avremo a teatro tanti ragazzi che ci faranno vedere cosa sappiano fare, a partire da Manuel Anniballi, travolgente ballerino di pizzica il cui ritorno era richiestissimo, passando per Tatiana Severini, che canta e lo fa molto bene, per il campione italiano di bocce Manuel De March, che, intervistato da un giornalista di Rai3, parlerà anche di quando Valentino Rossi l’ha ospitato nel proprio ranch, e per “I fulminanti“ della Cohala (Cooperativa handicap lavoro) di Terre Roveresche, che producono manufatti in ceramica a mosaico, fino ai ragazzi del Progetto sollievo, diretti da Augusta Sammarini, che proporranno un’esibizione particolare sulle note di “People have the power“ di Patty Smith’. Presenterà la serata Valentina Bicchiarelli".

Tra i momenti proposti ci sarà anche un esperimento che Roberta Arduini ha proposto all’assessore: "A me piace molto cantare, ma non sono dotata, quindi posso farlo solo nei cori – ha detto, ridendo –. Da qui l’idea di tentare tale esperimento, mettendo insieme persone con diverse capacita: diversamente abili, diversamente ricchi, diversamente simpatici e diversamente belli, tutti diversi. Proporremo quattro brani famosi ma non diciamo quali. Speriamo di coinvolgere ed emozionare".

Anticipazioni che ha invece fornito Severini: "Io mi esprimo attraverso il canto, la musica è dentro di me, uno spazio in cui riesco a sentirmi libera e posso provare a donare emozioni. Eseguirò due brani: uno di Fiorella Mannoia, perfetto per l’occasione, essendo un inno alla vita, e un inedito, scritto per me da una bravissima autrice e artista, Roberta Faccani".

A proposito di anteprime, Anniballi, tamburello alla mano, ha offerto in conferenza un assaggio di quella che sarà la sua esibizione a teatro, aggiungendo: "Ballo la pizzica da 10 anni, di tutte le varietà. Il ballo è passione, anche per il pubblico. Ringrazio l’assessore Foschi per l’invito e tutte le persone a cui piace seguirmi".

Nicola Petricca