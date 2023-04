"Sei un terrone" Lui spacca la tv ma non paga nessun danno

Aveva tirato una sedia spaccando il maxischermo di un chiosco in viale Trieste dopo che gli avevano dato del "terrone". Il tutto per una ragazza contesa. Finito a processo per danneggiamento, ieri l’imputato, un 23enne residente a Pesaro, ha scampato la condanna grazie alla riforma Cartabia. I proprietari del locale non hanno sporto querela e quindi reato estinto e soprattutto niente pena. Il cliente fumantino, difeso dall’avvocato Denis Marini, non ha neppure pagato un centesimo di risarcimento. E anzi, ora potrebbe essere lui a passare dalla parte della vittima. Durante la colluttazione, uno dei sorveglianti degli stabilimenti balneari lo avrebbe colpito con un taser, provocandogli delle bruciature di cui porta i segni ancora oggi. Ferite per le quali potrebbe ora presentare il conto.

e. ros.