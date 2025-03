Semaforo, la nostra croce. Cinque mesi di code. Pure il sindaco s’arrabbia

Le urla ieri mattina, durante una riunione di giunta, arrivavano fino fuori la porta del sindaco Andrea Biancani. Il problema? Da ormai quasi 5 mesi non si è ancora risolto quel passaggio a ‘livello’ del semaforo a senso alternato che regola il traffico sul ponte del cavalcaferrovia per Fano. Una soluzione che sembrava tamporanea per risolvere i problemi legati ad uno smottamento di terreno dell’Ardizio dovuto alle forti piogge. Invece... "Sì, è vero – attacca subvito il sindaco –. Ho fatto un macello, ho iniziato ad urlare perché non è possibile che ancora non si sia risolto quel problema e quindi ripristinare un collegamento regolare nella porta sud della città". La competenza è infatti del Comune. "Abbiamo fatto – continua il sindaco – una ispezione per vedere i lavori prima di Natale io con l’assessore Mila Della Dora, ma ancora niente. E ci sono anche i soldi stanziati a bilancio per risolvere la situazione, 100mila euro. Per cui questa mattina ho iniziato ad urlare e voglio che la situazione venga risolta a breve anche perché dal prossimo mese siamo in aprile e se c’è il tempo buono la gente inizia anche ad andare al mare. Un punto di grande collegamento, e fra l’altro sul lato Fano della città, ci sono una scuola come l’Alberghiero, uffici e poi passano di lì tutti i collegamenti pubblici. Ci sono persone che si muovono per andare a lavorare, automobilisti che passano per la Statale per andare a prendere l’autostrada al casello di Fano per chi è diretto a sud. Una situazione che non è più tollerabile per cui ho detto che i tecnici si devono sbrigare e la situazione si deve risolvere a breve".

Evidentemente le telefonate di protesta non arrivano solamente al ‘Carlino’ ma anche all’amministrazione comunale. Infatti, chi ha gli uffici proprio superato il cavalcaferrovia è la Confcommercio dove tutte le mattine affluiscono decine e decine di persone. "La mattina intorno alle 8, con il carico degli studenti dell’alberghiero, si formano lunghe file di auto. Un disagio. E tra quelli che sono in coda ci sono anch’io – dice Agnese Truffelli direttore di Confcommercio –. Inizialmente si vedevano degli operai al lavoro, ma ora sono settimane che non si vede più nessuno, tanto che mi ero ripromessa di chiamare il sindaco Biancani per cercare di capire la situazione".

Lettere al ‘vetriolo’ anche al Carlino. Ci scrive un lettore che evidentemente per lavoro passa per la statale: "Se gli addetti preposti alla cosa pubblica non riescono – ci scrive – ad installare dieci metri di barriera o rete metallica paramassi nel tratto sottomonte all’uscita di Pesaro verso Fano, tratto regolato dall’ottobre scorso da un impianto semaforico a doppio senso, significa solamente inettitudine o menefreghismo: non c’è nulla da studiare, bisogna solo fare. In tutto questo tempo hanno solamente rimosso un paio di camion di terra e sterpaglie e posizionato una decina di blocchi di cemento". La considerazione finale è sconsolante quella che fa Giuseppe Amadori: "E poi qualcuno pensa di costruire ospedali e spostare ferrovie...".

m.g.