‘Sembrava un gioco’: il tennis secondo Gasparini

Calma, concentrazione e contentezza. Sono gli ingredienti del tennis di Luca Gasparini, buoni per vincere sul campo e nella vita. L’ex numero 10 d’Italia e 350 del mondo è ora un affermato maestro nazionale e, come formatore sportivo, si è specializzato negli aspetti psicologici del tennis. Domani, alle 18.30, sarà ospite del Circolo Tennis “Baia” di Pesaro per un incontro aperto a tutti gli appassionati dal titolo “Competizione: incontro o scontro?”. Una riflessione che, intervallata dal violino e dalla voce del soprano Ketevan Abiatari, parte dagli aspetti tecnici del tennis per arrivare a quelli mentali, comuni a chiunque si riprometta di affrontare ansie e incertezze. Lo spunto è il volume pubblicato da Luca Gasparini, “Sembrava un gioco” (Book Time), non solo un manuale per agonisti, ma un viaggio alla scoperta di se stessi. Seguirà aperitivo. Per informazioni: 3396774225.