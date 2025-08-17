"Sembrava un leader in mezzo al campo"

Aveva giocato a calcio in diverse squadre della nostra Provincia, Giacomo Premi (foto). Mister Lele Pessina lo ricorda così: "Sono stato il suo allenatore nel Carpegna in Seconda categoria, era l’anno del Covid, come giocatore era un centrale difensivo molto forte per questa categoria, forse il più bravo in assoluto nel suo ruolo". L’anno dopo giocatore allo Schieti (stagione 22-23) con mister Stefano Lazzarini.

"Era un ottimo giocatore, un guerriero in campo- dice Lazzarini- interpretava benissimo il ruolo di difensore centrale, molto bravo sulle palle alte".

"Un leader in mezzo al campo - aggiunge Manuel De Marco, allora capitano della squadra dello Schieti – si vedeva che aveva tanta esperienza, un ottimo giocatore".

"Lo ricordo quando giocava al mio fianco nella Fermignanese (2027-18) -dice Silvio Cerpolini attuale diesse della Fermignanese- un difensore centrale con un fisico statuario, aveva voglia di emergere, l’ho ritrovato nel 2022 come avversario nell’Osimo Stazione e anche quel giorno dimostrò le sue capacità".

Nell’ultima stagione (2024-25) Premi aveva giocato nel Mondaino (2024-2025) e l’anno prima nell’AC Libertas di San Marino (2023-24) e andando ancora a ritroso: nell’Osimo Stazione CD Calcio (Promozione, 2022-23) e nell’Arzilla e nel Carpegna. Nel 2017-18 aveva militato nella Fermignanese in Prima Categoria con mentre nel 2014-15 aveva giocato nel Montelabbate.