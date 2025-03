“Semplicemente Frida“ (Bollani). Da Cagli la data zero del tour

Frida Bollani ha scelto il Teatro Comunale di Cagli stasera alle 21 come prima data del nuovo tour dal titolo “Semplicemente Frida“. Ad accompagnarla sul palco, il musicista britannico Mark Glentworth, che contribuisce a dare una nuova energia alla performance e un ulteriore arricchimento musicale.

"Fin dall’inizio della mia carriera mi sono presentata come pianista e cantante, suonando il pianoforte acustico e cantando da solista – esordisce Frida Bollani –. Quest’anno invece ci sarà con me sul palco un musicista conosciuto soprattutto nel panorama della musica per percussioni. Lui mi ha aiutato tantissimo nella realizzazione di uno spettacolo che spazia ancora di più tra i generi musicali, cosa che a me piace fare molto e che apre anche un po’ le porte a più tecnologia".

E poi la novità: "Quest’anno abbandoniamo momentaneamente il piano acustico a cui vogliamo tanto bene, ma in questo spettacolo suono il piano elettrico, ci saranno più elettronica, più innovazione, più tecnologia". E soprattutto: "Musica nuova, tanti inediti, cover nuove, cose che insomma non avete mai sentito".

Poi spiega la scelta di debuttare a Cagli: "Cagli è stata una scelta dovuta principalmente alla disponibilità del teatro e del direttore del teatro Sandro Pascucci ad ospitarci per questi tre giorni di allestimento. E questa prima data è in un teatro dove so che tanti artisti hanno fatto le date zero dei propri tour o anche gli allestimenti, tra questi ci sono anche entrambi i miei genitori Stefano Bollani e Petra Magoni".

Una interessante coincidenza. Un nuovo tour in cui vedremo una Frida: "È speciale. Questo tour lo sento molto mio e anche perché il 7 marzo di 5 anni fa doveva essere il mio debutto come artista solista dal vivo, ma purtroppo il Covid ha bloccato tutto. E quindi Il caso ha voluto che la data zero sia il 7 marzo 2025". Sul concerto dice: "Sono pronta a farvi ascoltare inediti che fanno parte di un progetto discografico, brani i che ho scritto in vari momenti della mia vita". E poi spiega perché il tour si chiama “Semplicemente Frida“: "Semplicemente Frida non perché voglio cancellare i cognomi dei miei genitori a cui voglio un mondo di bene per come mi hanno cresciuta, ma è semplicemente un modo di trovare me stessa, di trovare il mio sound". E chiude: "Voglio dimostrare quanto sono cresciuta e quanto posso ancora crescere. Io sono contenta del percorso che ho fatto grazie anche ai miei genitori che mi hanno insegnato tanto".

Info 0721 780797.

Beatrice Terenzi