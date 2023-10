Sempre a caccia della ex. Arrestato e poi liberato

La cerca, ossessivamente. E’ la sua ex. La storia è finita, per lei. Ma lui l’ha già aggredita, minacciata di morte, seguita, controllata più volte. Nei giorni scorsi si è fatto l’ennesina beffa del divieto di avvicinarla, impostogli dal giudice, e i carabinieri di Pesaro l’hanno di nuovo arrestato. Ma poi è stato di nuovo liberato, e potrebbe quindi avvicinarla ancora.

E’ una storia di amore finito e di persecuzione quella che da mesi fa vivere nel terrore una donna sudamericana di 40 anni. L’ex compagno, 33 anni, sudamericano anche lui e connazionale, evidentemente non si rassegna alla fine della relazione. Lei a fine 2022 lascia la sua casa della provincia di Rimini e si trasferisce a Pesaro, per cercare di sfuggirgli e di vivere una vita finalmente più tranquilla. Ma il trasloco non basta.

Lui la cerca ancora ripetutamente nella scorsa estate, e questo fa sì che il giudice del Tribunale di Rimini (competente per il luogo dove si erano verificati i fatti al tempo), impone all’uomo il divieto di avvicinamento alla compagna. Ma il sudamericano, che era già stato arrestato in passato, ed è rimasto in carcere fino allo scorso settembre, non si ferma.

Quindi una volta libero, nonostante sia ancora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna, fa di tutto per ritrovarla. E il 23 ottobre scorso riesce a raggiungerla a Pesaro e la minaccia nuovamente di morte.

La donna quindi chiama i carabinieri. Intervengono i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pesaro: arrivano nei pressi della casa, l’uomo li vede e fugge. Ma i militari, vista la situazione, dopo aver avvisato la Procura, decidono di vigilare sulla casa della donna, temendo che lui possa arrivare ancora. E così accade, tre gironi dopo.

La sera di giovedì 26 ottobre, l’uomo viene sorpreso nelle vicinanze della casa di lei: prova a fuggire ma stavolta i carabinieri lo arrestano. Viene messo ai domiciliari, appunto per la violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento della parte offesa. L’arresto viene convalidato. Ma l’uomo è stato poi rimesso in libertà.

ale.maz.