"Sempre con noi": la scuola abbraccia Tommaso

Un anno è trascorso, ma il ricordo resta vivido. Nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Tommaso Bisciari, il quattordicenne fanese morto improvvisamente a scuola un anno fa, per non dimenticare il suo sorriso e quello di altri due studenti legati a lui dallo stesso fato, l’istituto comprensivo Polo 3 ha celebrato la cerimonia "Per sempre con noi": un momento di raccoglimento che si è svolto ieri mattina alle 9.30, nell’aula Innova-Info 5 del plesso di via Nolfi.

Accanto a Tommy sono stati ricordati infatti anche Francesco Bernabucci, ventenne studente del Volta scomparso qualche giorno prima di lui dopo una lunga malattia, e Rayan Belhaj, diciassettenne di origini marocchine che se n’è andato qualche mese dopo lasciando un altro grande vuoto tra compagni e amici. Tre storie unite dalla stessa tragica prematurità, che hanno segnato profondamente l’intera comunità scolastica.

Alla presenza dei genitori, degli studenti e delle autorità, tra cui l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi, la dirigente Eleonora Augello ha parlato di una vera e propria "ecatombe", per descrivere la sequenza di lutti che ha colpito la scuola nell’ultimo anno. Per rendere tangibile l’affetto, l’istituto ha piantato tre ulivi in memoria dei ragazzi e ha deciso di intitolare il laboratorio Stem a Tommaso Bisciari. Da oggi quell’aula porterà il suo nome, trasformando il dolore in promessa di futuro.

La cerimonia, organizzata dalla professoressa Anna Ucci, è stata scandita da saluti istituzionali, dalla consegna di un attestato ai genitori, dalle poesie degli studenti e infine dalla scopertura della targa commemorativa. "Tenere viva la memoria – ha detto la dirigente – significa vivere bene la propria quotidianità per cercare di realizzare i propri sogni nel miglior modo possibile e impegnarsi al massimo nello studio, vivendo responsabilmente".

A vivere con intensità questa giornata è stato soprattutto il papà di Tommy, Luca Bisciari, anche lui insegnante, che poche ore prima di recarsi alla cerimonia aveva scritto su Facebook: "Mi manchi immensamente bambino mio e non vedo l’ora di poterti riabbracciare per stringerti forte a me per sempre. Riposa in pace Tommy". Al termine della commemorazione, ha voluto condividere in rete anche il bigliettino consegnatogli da docenti e dirigente, chiuso da una frase che ha fatto eco all’intera giornata: "Con affetto ricordiamo Tommaso, Francesco e Rayan. Il loro sorriso, la loro presenza, la loro forza resteranno sempre nel cuore di chi li ha conosciuti. La loro memoria sarà per noi sprone a vivere con impegno e responsabilità. Per sempre con noi".

Tiziana Petrelli