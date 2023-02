Sempre meno sportelli bancari in collina e nei monti

A proposito di soldi, mancano sempre più sportelli bancari nei paesi delle Marche, soprattutto in quelli montani e la provincia di Pesaro e Urbino non fa eccezione. Se n’è parlato ieri in consiglio regionale al momento di presentare una mozione a firma di Marco Ausili di Fd’I che ha parlato di bloccare lo spopolamento delle banche dalle colline e monti marchigiana. In particolare il consigliere ha fatto riferimento alle Bcc, cioè il credito cooperativo regionale che marzo 2022 era attivo con 14 istituti Bcc con sede legale nelle Marche, per un totale di 191 sportelli (il 26,7% degli sportelli bancari operanti in regione) e una presenza in 105 comuni marchigiani (in 13 Comuni l’unica presenza bancaria è rappresentato da una filiale di una Bcc). "La mozione sottolinea il problema del drastico calo del numero di filiali bancarie sul territorio: in Italia - ricorda l’esponente di FdI - nell’ultimo decennio hanno chiuso 12mila unità, una riduzione del 36%, con il conseguente aumento del numero di Comuni sprovvisti di servizi bancari. Ma ora anche le Bcc corrono rischi dalla riforma organizzativa del credito cooperativo, che impone alle Bcc di aderire ai Gruppi bancari cooperativi (Gbc), - afferma Ausili - parificando gli istituti alle banche con attivo superiore ai 30 miliardi, con le relative conseguenze regolamentari e un significativo aggravio di adempimenti". "A questa novità si aggiungono le linee guida europee in materia di credito deteriorato, oltre al quadro di regole e vigilanza sui Gbc. Tutte criticità - prosegue il consigliere regionale di Fratelli d’Italia - che andrebbero riviste e su questa scia si innesta la mozione che chiede alla Giunta regionale, anche nell’ottica di combattere lo spopolamento dei territori più fragili favorendo la presenza di servizi bancari in particolare nelle aree interne e di montagna"