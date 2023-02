Sempre più anziani nel mirino dei truffatori I carabinieri insegnano come difendersi

Tempi duri per ladri e truffatori. Gli anziani fanesi corrono ai ripari per non farsi trovare impreparati. Un interessante convegno è stato organizzato per istruirli sulle nuove truffe e sulle tecniche per aggirarle. L’appuntamento è per oggi alle 16.30 al Club Anziani di via Divisione Carpazi (dietro al centro commerciale di Sant’Orso), che tra i relatori vedrà la partecipazione dello stesso comandante della Stazione Carabinieri di Fano. Sarà infatti il luogotenente Mario Facciolla a illustrare gli accorgimenti da adottare nel caso si presentino alla porta degli sconosciuti e a fornire le indicazioni sulle più elementari misure di autotutela. Appuntamento, questo, organizzato dal Club anziani con la collaborazione dell’Arma e della Diocesi.