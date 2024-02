Sempre più viva la "casa De Carlo"

Come un dialogo tra la città di Urbino e l’architetto Giancarlo De Carlo, per conservare e rendere fruibili disegni, manifesti, oggetti e suoni. Ieri mattina nel foyer del teatro Sanzio, la Fondazione Ca’Romanimo ha presentato il progetto che ha permesso di vincere il bando Tocc indetto dal Ministero della Cultura, e gestito da Invitalia nell’ambito del Pnrr. L’obiettivo era quello di selezionare i migliori progetti di transizione digitale proposti dagli enti culturali in vari settori e la Fondazione è risultata tra le poche selezionate nel settore architettura e design. "Vogliamo portare fuori dalle mura di Ca’Romanino (casa unica nel suo genere visitabile e dove si può pernottare per 24 ore, fondazionecaromanino.it) le attività della Fondazione. Con Atlante De Carlo digitalizzeremo vinili, arredi, libri, documenti, oggetti e manifesti unici - spiega il presidente della fondazione, Gianluca Annibali -. Dall’altra parte si renderà digitale anche il patrimonio urbanistico dei 50 anni di De Carlo a Urbino, in sinergia alle istituzioni che si stanno supportando". Ca’Romanino, casa degli anni Sessanta progettata dall’architetto genovese sull’omonima collina appena fuori Urbino, è una dimora che dalla sua costruzione ha l’obiettivo di condividere emozioni, amicizia e cultura.

Il progetto metterà a sistema tutto il patrimonio materiale custodito nella Fondazione, un database accurato da cui partire per un progetto di conservazione preventiva.

Francesco Pierucci