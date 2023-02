Senatore De Poli ispeziona il carcere di Pesaro: "Grave stato di degrado e poco personale"

"Nel carcere di Villa Fastiggi di Pesaro ho riscontrato gravi e significative carenze infrastrutturali: innanzitutto il degrado in cui si trova l’edificio con la presenza di umidità nelle murature che è una delle cause principali di insalubrità di questi ambienti, oltre alle problematiche legate sia agli impianti elettrici che idraulici e alla scarsità di risorse anche umane che non consente una gestione ottimale. È una situazione che rischia seriamente di ledere la dignità dei detenuti ma anche di chi lavora all’interno dell’istituto penitenziario. Porterò il dossier a Roma, sul tavolo del Governo, all’attenzione del ministro della Giustizia Carlo Nordio affinché si possano intraprendere le dovute iniziative per sanare una situazione che, ad oggi, è certamente grave e merita la massima attenzione da parte delle istituzioni". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli (foto) che ieri è entrato nel carcere Villa Fastiggi di Pesaro, accompagnato dalla direttrice della struttura Armanda Rossi e dal comandante della polizia penitenziaria Claudio Tommasino. "La carenza di personale sia amministrativo che della Polizia penitenziaria peggiora ancora di più il quadro complessivo. Urge un intervento immediato da parte dell’Esecutivo".