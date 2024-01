Senigallia al tappeto, Matelica ritrova la vetta

AMATORI

72

GOLDENGAS SENIGALLIA

70

GOLDENGAS SENIGALLIA: AMATORI : Pierucci 16, Origlia 6, Mazzarese 8, Di Donato 8, Cocco 15; Scozzese ne, Gangale, Palmucci ne, Di Blasio, Gjorgjevikj 6, Bergamo 4, Serafini 9. All. Fioravanti

GOLDENGAS SENIGALLIA: Imsandt 12, Brigato 10, Neri 7, Landoni 18, Bracci 6; Giacomini ne, Tornatore 2, Sanna 8, Arceci ne, Casabianca ne, Benzoni, Medizza 7. All. Gabrielli

Arbitri: Esposito di San Benedetto del Tronto (Ap) e Sperandini di Corridonia (Mc)

Parziali: 21-14 41-31 58-56 72-70

Si interrompe dopo sei vittorie consecutive la serie positiva della Goldengas Senigallia che perde il primato in classifica cedendo all’Amatori Pescara 72-70 dopo una partita a lungo sotto nel punteggio. Nell’ultimo minuto, sul 71-70, il fallo di Brigato manda Pierucci in lunetta, ma l’esterno di scuola pesarese segna solo il secondo tiro libero portando i suoi sul 72-70 che rimarrà il punteggio finale. Prima con Sanna e poi con Neri la Goldengas fallisce infatti il canestro della parità o del sorpasso, cedendo per la prima volta dopo un ottimo inizio di 2024. Sconfitta senza troppi drammi comunque per i senigalliesi, vicini alla qualificazione al girone Gold (salvata infatti la differenza canestri dopo il nettissimo +38 del PalaPanzini all’andata) anche se giunta al termine di una partita di sofferenza: sotto 41-31 al riposo lungo, la Goldengas aveva messo la testa avanti nel terzo parziale grazie a una tripla di Neri (53-54 al 28’) e da quel momento il match è stato costantemente punto a punto fino alle fasi finali che hanno arriso ai padroni di casa.

Andrea Pongetti