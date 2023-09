Senologia, saltano gli interventi. L’Ast ai ripari

Martedì scorso, per la prima volta nella storia della Senologia di Urbino, sono saltati degli interventi per tumori alla mammella. C’era la sala operatoria pronta, c’era l’équipe. Ma non c’erano le donne che dovevano sottoporsi all’intervento: non si sono presentate. Volevano il dottor Magalotti, che però, come accade da qualche tempo, non c’era. E’ il finale amaro di una situazione che si trascina da qualche mese, iniziata con la fusione dell’Area Vasta (Asur) con l’azienda ospedaliera Marche Nord. Mesi nei quali l’attività si è drasticamente ridotta, considerando che l’anno scorso a Urbino sono stati operati 170 tumori alla mammella, mentre quest’anno, da giugno in poi, l’attività si è praticamente ridotta ai minimi termini. Tanto da rendere realisticamente difficile il rispetto dei 135 interventi l’anno, il numero minimo previsto per mantenere l’attività. Il motivo di questa frenata, come dicevamo, è molto semplice: le donne in questione vogliono farsi operare solo dal dottor Cesare Magalotti, primario della Breast Unit di Fano. Un medico stimato, che tra l’altro è l’unico ad attrarre una forte mobilità attiva: cioè vengono da fuori per farsi operare da lui. Ma lui, da giugno, a Urbino non lo si vede più.

Per porre rimedio a questa situazione, particolarmente incresciosa per una realtà, quella di Urbino, che tanti definiscono un vero e proprio gioiello, ieri il direttore generale dell’Ast 1, Nadia Storti, ha licenziato una determina con cui dà il via a una ridefinizione dei ruoli che riguarda proprio il dottor Cesare Magalotti, direttore della Unità operativa complessa Breast Unit, dove il ruolo centrale (l’hub) è al Santa Croce mentre Urbino rappresenta una sua diramazione (spoke). Se prima il dottor Magalotti era dipendente di Marche Nord e prestava la sua consulenza all’Asur, da gennaio in poi, con la fusione delle due realtà nell’Ast 1, qualcuno deve aver dato per scontato che il direttore avrebbe continuato a farlo senza più essere pagato come un consulente esterno. Questo – anche alla luce dei milioni di euro che parallelamente si spendono per i medici ’a gettone’ – ha portato a una rottura con conseguenze infauste che ora il direttore Storti dovrà accomodare.

E lo farà, come è scritto nella determina, con una nomina di responsabile della Senologia di Urbino, e con un successivo adeguamento contrattuale per il quale però si dovranno attendere gli atti aziendali previsti per il prossimo anno. Ma c’è un altro aspetto da considerare. La Breast Unit di Fano, beché sia una realtà che rappresenta un’eccellenza sanitaria, non ha un proprio reparto, ma si ’appoggia’ per così dire di volta in volta nei vari reparti, ad esempio l’Oncologia. Dunque tra i prossimi atti della direzione generale, ci dovrebbe essere anche questo: un reparto vero.

Nel frattempo, però, la frattura sembra ricomposta. Con il direttore Magalotti che già da martedì potrebbe essere a Urbino, a operare. Risparmiando alle pazienti il viaggio fino a Fano. Dove, si fa presente, problemi per accoglierle non ce ne sono. Ma certo, la scomparsa di una realtà del genere a Urbino avrebbe creato non solo qualche disagio logistico, ma soprattutto qualche imbarazzo a livello politico.

Benedetta Iacomucci