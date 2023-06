"Senso di vuoto" è già un successo Riflettori sul primo singolo di Yako

Una canzone per superare una delusione sentimentale e raccontare, dall’inizio alla fine, ciò che è una storia d’amore. "Senso di vuoto" è il primo singolo solista dell’urbinate Gianluca Iacomucci, in arte Yako, che aveva già esordito sulla scena musicale con l’Alba Movement e ora ha avviato questo progetto parallelo, sempre sostenuto e aiutato dai componenti del gruppo. "Sentivo la necessità di pubblicare una canzone da solo perché fino a oggi avevo scritto musica sempre in collaborazione con altri - racconta il cantante, ventottenne -. Degli avvenimenti hanno stravolto la mia vita, perciò volevo racchiudere tutto in singolo, il quale, se le cose andranno bene, rientrerà in qualcosa più grande. Il brano, edito da Ada Music Italia, che distribuisce con Warner Music, racconta l’uscita dalla relazione della mia vita: era lo sfogo di cui avevo bisogno per lasciarmi alle spalle un periodo, forse il più importante, finora. Narra cosa sia stata una storia d’amore, dall’inizio alla fine, e tutti i ritornelli sono cantati al presente, tranne l’ultimo, accompagnato in acustico, che è al passato. Passo dal "tu sei" al "tu eri", quindi è una versione a posteriori, è la liberazione da qualcosa".

A livello sonoro, Senso di vuoto è affine a brani come "Urbino dall’alto" e altri prodotti dall’Alba Movement e si innesta nella bolla genericamente definita Indie pop "anche se ogni canzone ha influenze diverse". Nonostante si veda "pure come solista", Yako, sente comunque che, per lui, "l’Alba sia la cosa giusta. Sicuramente arriveranno anche prodotti individuali, ma sempre con l’appoggio di tutti i ragazzi. Anche in questo brano, per esempio, c’è tanto lavoro da parte di Saffi (altro componente della formazione urbinate, ndr): sì, ho in programma delle cose, ma finché lavori con un gruppo è sempre qualcosa di collettivo. Vogliamo fare tantissimi concerti, che sono la parte più importante per l’artista e ci sono mancati tanto in questi tre anni di covid. Sono molto contento di aver intrapreso questa strada, anche insieme ai musicisti locali che suonano con noi, sicuro che potremo arrivare a qualcosa di molto più grande. Per registrare nello studio di Alessandro D’Errico facciamo avanti e indietro da Milano, città faro della musica italiana: per noi che, al momento, siamo principalmente lavoratori e abbiamo la musica come passione, Ada Music Italia è già un ottimo livello, ma ci teniamo pronti al grande salto. Il modo per farlo c’è".

Nicola Petricca