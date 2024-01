Sentenza della Cassazione: "Mutui gonfiati. Le banche pagano"

Una storia di maltolto e che le banche dovranno rimborsare: intorno ai 120 milioni di euro solo nella nostra provincia. Questo viene calcolato dall’associazione Sos Consumatori, che ha come vicepresidente il pesarese Stefano Cesare Palazzi. Perché nel solo pesarese potrebbero essere interessati dalla sentenza della Corte di Cassazione qualche migliaio di persone tra cittadini ed imprenditori che avevano aperto un mutuo con le banche, tra il 2005 e il 2008 e che hanno pagato più del dovuto.

In questo arco di tempo i maggiori istituti di credito del mondo avevano fatto cartello per aumentare i tassi dell’Euribor, che altro non è che l’incidenza del costo del denaro sui mutui aperti con tasso variabile.

Non è una cosa da alto mondo della finanza, perché la sentenza della Corte di Cassazione aggiunge anche che tutte le banche, dalle Bcc a salire, sono coinvolte in questo meccanismo "per cui chi aveva stipulato un mutuo, mettiamo di 100mila euro, ha diritto a questo punto ad una risarcimento dall’istituto di credito che potrebbe arrivare anche a 5mila euro – dice il vicepresidente di Sos Consumatori Palazzi –. Secondo le nostre proiezioni abbiamo stimato che solo nella nostra provincia i cittadini interessati potrebbero recuperare tra i 100 e i 120 milioni di euro. Ma se il reato è andato in prescrizione? Bisogna agire entro dieci anni dal pagamento dell’ultima rata del mutuo per cui chi è in queste condizioni può chiedere un rimborso alle banche".

Sui tempi di recupero delle cifre da parte delle banche c’è una variabile "perché si potrebbe andare nell’ordine di qualche mese se la banca viene a miti consigli, oppure ad un massimo di tre anni, ma in caso di condanna peseranno sugli istituti di credito anche le spese processuali".

Una sentenza, quella della Corte di Cassazione, che ha fatto rumore tanto che sia Palazzi, che ricopre la carica di vicepresidente, sia il presidente di Sos Consumatori sono stati bloccati ieri in una piazzola di sosta del nord Italia per una intervista da parte della trasmissione televisiva "Striscia la notizia".

Nella sostanza cosa è accaduto in quel periodo che va dal 2005 al 2008? Che le banche avevano alzato anche di due punti gli interessi facendo così lievitare i costi delle rate del mutuo. "Tanti privati cittadini che magari avevano acceso un mutuo per la casa sono coinvolti, ma penso anche agli industriali che si sono esposti con le banche per cifre molti importanti per cui, in questo caso, stiamo parlando rimborsi consistenti". L’associazione Sos Utenti è a disposizione ma consigli i cittadini che sono coinvolti di non rivolgersi a gente che si improvvisa.

